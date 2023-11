Media Markt: Google Pixel Tablet jetzt so günstig wie noch nie

In den letzten Stunden der Black (Friday) Week senkt Media Markt den Preis des Google Pixel Tablets. Das 11-Zoll-Modell mit Android 14 und Ladedock wird heute für 599 Euro verkauft - neuer Bestpreis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis zeigt: Es muss nicht immer ein iPad sein.

Wer die Schnäppchen-Tage rund um den Black Friday nutzen will, um günstig bei einem neuen Tablet zuzuschlagen, sollte sich das Angebot des Google Pixel Tablet auf jeden Fall genauer ansehen. Bei Media Markt erhaltet ihr das jüngste Modell zum aktuellen Tiefpreis von nur noch 599 Euro.Das Google Pixel Tablet gehört zu den beliebtesten Android-Tablets am Markt. Vor allem dank der Optimierungen von Android 13 und Android 14 (per Update) sind die Geräte nicht länger nur Alternativen zum Apple iPad, sondern diesen innerhalb des Google-Ökosystems oft sogar überlegen - vor allem in Hinsicht auf die Personalisierung und den Open-Source-Ansatz. Dass Media Markt zur Black (Friday) Week die Preise senkt, kommt Interessenten somit mehr als gelegen.Technisch bietet das Tablet einen 11 Zoll großen IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und einem Antrieb durch den hauseigenen Google Tensor G2-Chip nebst 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher. Zudem verspricht der Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und Android- bzw. Sicherheitsupdates für die nächsten fünf Jahre.Besonders interessant machen das Google Pixel Tablet seine Multimedia-Funktionen. So sind vier Lautsprecher integriert, während das mitgelieferte Ladedock zusätzlich einen voluminösen 43,5-mm-Breitbandlautsprecher bietet und somit weitere Bluetooth-Speaker obsolet macht. Die Rede ist von einem "raumfüllenden Klang". Gleichzeitig dient die Station als praktischer Smart-Home-Hub, digitaler Bilderrahmen mit Google Assistant und als Standfuß.