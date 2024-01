Globaler Trend geht zu teuren Smartphones, Apple muss Federn lassen

Weltweit geht der Absatz von Smartphones zurück, außer in einem Bereich: Luxussmartphones. Geräte über 600 US-Dollar waren im letzten Jahr besonders beliebt. Apple bleibt im teuren Sektor führend, Samsung und Huawei können aber Anteile abringen.

Apple an der Spitze, aber ...

Die Zeiten, in denen jedes Jahr ein neues Smartphone gekauft wird, sind für die meisten Nutzer vorbei. Analysten diagnostizieren seit einiger Zeit deshalb einen schwachen Absatz im Markt, der sich auch 2023 nicht so richtig zu erholen scheint. Ein Preis-Segment scheint dieser Entwicklung aber zu trotzen.Wie die Marktexperten von Counterpoint berichten, wird der weltweite Markt für Premium-Smartphones, Geräte mit einem Preis ab 600 US-Dollar, im Jahr 2023 voraussichtlich um 6 % gegenüber dem Vorjahr wachsen.Für diese Entwicklung hat Analyst Varun Mishra eine einfache Erklärung: "Die Verbraucher sind bereit, mehr Geld für ein hochwertiges Gerät auszugeben, das sie dann über einen längeren Zeitraum nutzen können". Vor allem in Schwellenländer sei der Trend zu beobachten, dass das Premium-Segment immer mehr Kunden anzieht, die teure Smartphones auch als "Statussymbol" wahrnehmen.Ein weiterer Faktor für den steigenden Absatz in diesem Segment. Händler haben regelmäßige saisonale Rabatte etabliert, darüber hinaus machen "Finanzierungsangebote" die teuren Geräte für mehr Kunden zugänglich. Counterpoint prognostiziert, dass das Premium-Segment 2023 fast ein Viertel des weltweiten Smartphone-Marktes und 60 % des Umsatzes ausmacht.Für Apple ist die Entwicklung des Marktes ideal, auch 2023 bleibt man unangefochten der Spitzenreiter beim Verkauf von Smartphones über 600 US-Dollar. Allerdings: Im Vergleich mit 2022 haben Samsung und Huawei mit ihren Spitzengeräten den US-Hersteller einige iPhone-Verkäufe gekostet. Laut Counterpoint konnte Huawei mit der Mate 60 Serie eine Wiederauferstehung feiern, Samsung macht mit der S23-Serie sowie seinen Foldables Boden gut.