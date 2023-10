Google Pixel Watch 2 schon vor Start schlecht lieferbar, hohe Nachfrage?

Google hat neben den Smartphones der Pixel 8-Serie auch die neue Google Pixel Watch 2 vorgestellt. Die vor allem intern überarbeitete Smartwatch mit Wear OS 4 erfreut sich offenbar einiger Beliebtheit, denn es gibt erste Lieferverzögerungen.

Die neue Google Pixel Watch 2 startet zusammen mit den neuen Pixel-Smartphones ab morgen in den Handel. Wer sich für das neue Modell interessiert und kein Bundle mit einem Pixel 8 ordert, muss sich schon jetzt auf längere Lieferzeiten einstellen.Wie unter anderem die Kollegen von Android Authority berichten, wird interessierten Kunden im Google Store schon jetzt ein in den November verschobenes Lieferdatum für bestimmte Varianten der Google Pixel Watch 2 angezeigt. Dies gilt unter anderem für die neue Variante mit blauem Armband und einige Modelle der Ausgabe mit LTE-Unterstützung.Für die betroffenen Versionen wird durch die Bank eine Lieferbarkeit gegen Mitte November angezeigt, nachdem bis zuletzt immer von einem Datum um den morgigen offiziellen Verfügbarkeitstermin die Rede war. Dies gilt zunächst nur für den US-Store. Auch in Deutschland zeichnet sich aber ein ähnliches Bild ab.Zumindest für die neue Farbvariante mit dem "Bay Blue" genannten blauen Armband und silberfarbenem Aluminiumgehäuse spricht der Google Store aktuell ebenfalls von einem Lieferzeitraum zwischen dem 8. und 15. November 2023. Die anderen Farbvarianten sind zumindest hierzulande am 16. oder 17. Oktober lieferbar.Neben einer möglichen hohen Nachfrage könnte auch ein anderer Faktor bei den Lieferverzögerungen rund um die Pixel Watch 2 eine Rolle spielen. So bündelt Google die neue Smartwatch im Rahmen eines Angebots für Vorbesteller des Google Pixel 8 Pro kostenlos mit dem neuen High-End-Smartphone . Je nachdem, wie groß die Zahl der Vorbestellungen für das mindestens 1099 Euro teure neue Smartphone ist, könnten die von Google vorab georderten Lagerbestände der Pixel Watch 2 mehr oder weniger lange ausreichen.