TSMC-Ansiedlung zieht auch modernste Chemie-Firmen mit zu uns

Die Entscheidung des Auftragsherstellers TSMC, auch Produktionsanlagen in Europa aufzubauen, bringt dem Kontinent nicht nur neue Chipwerke. Im Schlepptau hat der Konzern auch verschiedene Zulieferer, insbesondere solche aus der chemischen Industrie.

Hochreine Chemie

Europa stand still

Zusammenfassung TSMC plant Aufbau von Produktionsanlagen in Europa

Zulieferer LCY Group plant ebenfalls Investitionen in Deutschland

Weitere drei TSMC-Zulieferer erwägen Investitionen in Europa

Ziel: Unabhängigkeit von fragilen, globalen Lieferketten

Kritik an ineffizienten Fertigungsprozessen und veralteten Technologien in Europa

Europäische Chip-Hersteller haben Fortschritte in modernen Prozessen vernachlässigt

Deutsche Regierung verspricht Unterstützung bei Lösung des Chip-Versorgungsproblems

"Wir planen Investitionen in Deutschland, und der europäische Markt wird unser Markt sein", sagte Vincent Liu, Präsident und Geschäftsführer der LCY Group, gegenüber der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times . Das Unternehmen stellt unter anderem spezielle Reinigungs- und Lösungsmittel her, die in den Halbleiter-Werken TSMCs benötigt werden.LCY ist allerdings kein Einzelfall. Drei weitere taiwanesische TSMC-Zulieferer aus dem Chemie-Sektor erklärten ebenfalls, dass sie Investitionen in Europa erwägen. Mit dem Chipkonzern ist dies offenbar entsprechend angesprochen. TSMC stellt so sicher, dass die Fertigung in Europa nicht von fragilen Lieferketten um die halbe Welt abhängig ist.Der LCY-Chef sparte an dieser Stelle auch nicht mit Kritik an der Halbleiter-Branche und ihren Zulieferern in Europa. Die Fertigungsprozesse seien hier ineffizient geworden und die Lieferketten verkümmert, weil sich die Hersteller seit vielen Jahren auf kaum noch weiterentwickelte Technologien verlassen."Unternehmen wie Infineon verwenden keine hochwertigen Chemikalien, weil die Kapazitäten ihrer Zulieferer Jahrzehnte alt sind", sagte Liu. "Sie sind sich nicht bewusst, wie sehr moderne Chemikalien ihnen helfen könnten, ihre Ausbeute zu steigern." Das liegt teils auch daran, dass die Chip-Hersteller in Europa seit einem Jahrzehnt keine nennenswerten Schritte mehr unternommen hätten, mit den modernsten Prozessen mitzuhalten, entgegnete ein Vertreter der hiesigen Chemieindustrie.Mark Liu, Vorstandsvorsitzender von TSMC, sagte bereits im Juni, dass die Lücken im europäischen Chip-Versorgungssystem zu den Dingen gehören, die ihm am meisten Sorgen bereiten. Er fügte aber hinzu, dass die deutsche Regierung versprochen habe, bei der Lösung des Problems zu helfen.