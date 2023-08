Apple kauft ein Jahr lang jeden 3-nm-Chip, den TSMC produzieren kann

Der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino ist der vielleicht lukrativste Kunde, den man in der Chipbranche gewinnen kann und so verwundert es nicht, dass jeder gerne Apple als Kunden hätte. TSMC kann das nun behaupten - das hat aber durchaus seinen "Preis".

3nm-Chips für Apple, exklusiv ein Jahr lang

Zusammenfassung Apple ist ein lukrativer Kunde, TSMC hat Deal bekommen.

TSMC musste Zugeständnisse machen.

Apple hat die komplette 3-nm-Produktionskapazität von TSMC gebucht.

Apple sorgte 2022 für ein knappes Viertel des TSMC-Umsatzes.

Es ist seit Monaten ein offenes Geheimnis, dass Apple die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) als Lieferanten seiner Next-Generation-Chips ausgewählt hat. Diese setzen auf das 3nm-Verfahren und sollen bei der M3-Serie für Macs sowie den A17 Bionic-Chipsätzen für die nächsten iPhones zum Einsatz kommen.Das ist also alles andere als neu oder ein Geheimnis, allerdings hat The Information diverse Details zum kolportierten Deal zwischen Apple und TSMC herausfinden können. Demnach konnte der kalifornische Konzern sich bei diesem Deal überaus vorteilhafte Bedingungen sichern. Anders gesagt: TSMC musste Zugeständnisse machen, um diesen Auftrag zu bekommen.Das Ganze lässt sich am besten folgendermaßen zusammenfassen: TMSC bekommt einen Deal mit gewaltigen Stückzahlen, gleichzeitig hat sich der Halbleiterhersteller bereit erklärt, alle Produktionsausfälle selbst zu "schlucken".Das ist nicht gerade Standard in der Branche, denn in der Regel bezahlen die Chipdesigner für jedes produzierte Die (also jeden "Basis-Chip") - egal ob diese funktionieren oder nicht. Dabei sind derartige Produktionsausfälle bzw. -defekte gerade am Anfang alles andere als ungewöhnlich. Laut The Information waren bei TMSC anfangs nur etwa 70 Prozent der 3-nm-Dies auch tatsächlich nutzbar.Im Fall von Apple und TSMC sind die Mengen, die die Kalifornier benötigen, aber so groß (und lukrativ), dass die Foundry die defekten Chips Apple gar nicht in Rechnung stellen muss oder vielleicht auch kann. Apple ist für das taiwanesische Unternehmen der mit Abstand wichtigste Kunde - so war Apple im Jahr 2022 für ein knappes Viertel des Gesamtumsatzes von 72 Milliarden Dollar verantwortlich.The Information berichtet zudem, dass Apple sich die komplette 3-nm-Produktionskapazität von TSMC sichern konnte. Das bedeutet, dass "etwa" ein Jahr lang kein anderes Unternehmen derartige Chips von TMSC erhalten wird - erst danach wird es die Kapazitäten geben, dass auch andere Unternehmen beliefert werden können.