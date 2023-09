Sony: PlayStation-Chef Jim Ryan tritt nach fast 30 Jahren im Konzern ab

Sony hat bestätigt, dass der bisherige Chef der PlayStation-Sparte des japanischen Elektronikkonzerns, Jim Ryan, Anfang 2024 seinen Posten verlässt. Ryan war seit einigen Jahren Chef von Sony Interactive Entertainment und eine feste Größe in der Spielebranche.

Zusammenfassung Jim Ryan, Chef der PlayStation-Sparte bei Sony, verlässt Anfang 2024 seinen Posten.

Ryan, seit 30 Jahren bei Sony, war für erfolgreichen Start der PlayStation 5 verantwortlich.

Einer der Gründe für Ryans Abschied: Leben in Europa, Arbeit in Nordamerika.

Ryans Aufgaben als CEO von Sony Interactive Entertainment übernimmt vorläufig Hiroki Totoki.

Ryan soll bis Ende März 2024 bei der Suche nach einem passenden Nachfolger helfen.

PlayStation 5 erfreut sich großer Beliebtheit, dominiert aktuelle Konsolengeneration.

Ryan begann seine Karriere 1994 bei Sony, wurde 2019 Chef von Sony Interactive Entertainment.

Wie Sony heute Nacht bestätigte , tritt der aktuelle Chef von Sony Interactive Entertainment (SIE) im März 2024 zurück. Der Brite Jim Ryan war seit dann ziemlich genau 30 Jahren für Sony tätig und wurde 2019 zum CEO von SIE womit er unter anderem für den durchaus erfolgreichen Start der PlayStation 5 verantwortlich war.Ryan kam bereits 1994 zu Sony und nannte als einen der Gründe für seinen Abschied den Umstand, dass er zwar in Europa lebte, aber in Nordamerika arbeitete. In seiner Stellungnahme erklärte Ryan, dass PlayStation für immer ein Teil seines Lebens bleiben werde und er sich privilegiert fühle, an Produkten gearbeitet zu haben, die in dem Leben von Millionen Menschen eine Rolle spielen.Er sei höchst optimistisch, was die Zukunft der PlayStation angehe und dankte Sonys Konzernchef Kenichiro Yoshida für das ihm entgegengebrachte Vertrauen, hieß es weiter. Ryan soll noch bis Ende März 2024 als CEO von Sony Interactive Entertainment tätig sein und in der Zwischenzeit helfen, einen passenden Nachfolger für seinen Posten zu finden.Vorläufig übernimmt Hiroki Totoki seine Aufgaben als CEO von SIE, der aktuell als Chief Operating Officer (COO) und Chief Financial Officer (CFO) bereits eine leitende Rolle bei SIE hat. Totoki soll bei der Suche nach einem Nachfolger für Ryan vor allem unterstützend tätig sein, so Sony in einer Mitteilung anlässlich des Abschieds vom bisherigen Chef der Spielesparte des Unternehmens.Für Sony ist der Abgang von Jim Ryan natürlich eine große Sache, schließlich erfreut sich gerade die PS5 noch immer größter Beliebtheit und dominiert die aktuelle Generation der stationären Spielkonsolen nach wie vor. Erst im Juli meldete Sony 40 Millionen verkaufte Einheiten, womit man zwar leicht hinter der PlayStation 4 zum gleichen Zeitpunkt ihres Produktlebenszyklus' liegt, aber dennoch beeindruckende Zahlen erreicht hat.Jim Ryan begann seine Karriere bei Sony 1994 bei der Europäischen Niederlassung und wechselte später in eine Reihe von führenden Positionen, bevor er 2019 die Nachfolge von John Kodera als Chef von Sony Interactive Entertainment ablöste.