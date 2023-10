Google Chrome wird mit der Funktion "Tabs organisieren" die Tab-Verwaltung automatisieren, indem offene Tabs automatisch in geeignete Tab-Gruppen sortiert werden. Das wird nun in einer frühen Testphase erprobt.

Google startet Tab-Verwaltungs-Test

Spekulationen über die Funktion von Chrome

Zusammenfassung Chrome testet automatische Tab-Sortierung

Entdeckung durch Canary-Build-Nutzer

Ähnlichkeit mit Edge's KI-Tab-Gruppierung

Details zu "Organize Tabs" unklar

Spekulation über neues Tab-Verwaltungs-Menü

Datenschutzbedenken bei Googles Implementierung

Unklar, ob Google KI für Tab-Organisation nutzt

Das meldet das Online-Magazin BetaNews . Entdeckt hatte das ein Nutzer der Canary-Builds von Google Chrome. Dabei sieht es nun so aus, als ob Google sich ein KI-Feature bei Microsoft Edge abgeguckt hat.Er zeigte die Neuerung in einem kurzen Video bei X und schrieb dazu:"Automatische Erstellung von Tab-Gruppen: Die Funktion "Tabs organisieren" von Chrome wird bald eine Option zum automatischen Erstellen und Umbenennen von Tab-Gruppen enthalten. Dies ist in der Canary-Version des Browsers zu sehen. Ähnliche Option in Edge: Sowohl Microsoft Edge als auch Chrome verfügen über Optionen zur Gruppierung von Tabs. Die Funktion von Edge verwendet KI, um Tab-Gruppen zu erstellen. Bei Chrome ist die Verwendung von KI noch nicht bestätigt."Es gibt nicht viele detaillierte Informationen über die Funktion "Organize Tabs" von Chrome. Es wird spekuliert, dass es sich um ein neues Menü handeln könnte, mit dem sich Tabs einfach neu anordnen, in andere Fenster verschieben oder gruppieren lassen.Die Funktion ähnelt einem bereits in Microsoft Edge verfügbaren Verwaltungs-Extra, wobei Edge laut Microsoft künstliche Intelligenz verwendet, um inhaltlich-ähnliche Tabs in einer Gruppe zusammenzufassen.Googles Implementierung dieser Funktion weckt allerdings auch Bedenken hinsichtlich Datenschutz, auch wenn Google noch nicht bestätigt hat, dass eine KI im Hintergrund werkelt. Nutzern ist der Gedanke unangenehm, dass Google mit seiner KI Zugriff auf die Surfgewohnheiten hat, wenn die Tabs automatisch organisiert werden.