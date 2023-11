Astronauten haben häufig ein ernsthaftes Problem mit den Fingernägeln

Bemannte Missionen sind in der Raumfahrt nicht einfach nur ein Problem, weil den Menschen eine Umgebung bereitgestellt werden muss, die sie im Weltraum über­leben lässt. Auf den Körper kommen noch ganz andere Probleme zu - bei­spiels­weise auf die Fingernägel.

Zusammenfassung Bemannte Raumfahrten erfordern lebensfreundliche Umgebungen

Schwerelosigkeit beeinträchtigt Knochen, Muskeln und Körperflüssigkeiten

Fingernägel von Astronauten fallen oft aus, besonders nach Außeneinsätzen

Druckanzug-Handschuhe verursachen Druckstellen und Verletzungen

232 Handverletzungen bei Astronauten analysiert, abhängig von Gelenkgröße

Individuell angepasste Handschuhe verursachen trotzdem Probleme

Neues Design der Artemis-Raumanzüge soll Situation verbessern

Das größte Problem besteht natürlich darin, dass der menschliche Körper in den Millionen Jahren der Evolution des Lebens auf der Erde perfekt darauf abgestimmt wurde, dass es die Schwerkraft gibt. In der Schwerelosigkeit während der Raumflüge führt das zu vielfältigen, bekannten Schwierigkeiten: Knochen- und Muskeldichte nehmen ab, Körperflüssigkeiten verteilen sich ganz anders, Astronauten haben Probleme beim Wasserlassen und Erektionsstörungen würden es schwierig machen, etwa auf einer Mission zum Mars die Zeit mit Sex zu vertreiben und so auch die Psyche zu stützen.Eine eher unbekannte Tatsache ist jedoch, dass Raumfahrern auch des Öfteren Fingernägel ausfallen, berichtet ScienceAlert . Hier spielt die fehlende Schwerkraft aber wohl weniger eine Rolle. Beobachtet wird das Problem vor allem bei Astronauten, die an Außeneinsätzen teilgenommen haben. Hier halten sie sich stundenlang in einem der berühmten Druckanzüge auf und erledigen diverse Arbeiten unter wirklich widrigen Bedingungen.Da man bereits bei den Trainings für Außeneinsätze eine Häufung von Handverletzungen feststellte, ist im Grunde klar: Die Ursache liegt in den unter Druck stehenden Handschuhen. Diese bestehen aus mehreren Schichten, um den Träger vom Vakuum des Weltraums abzuschirmen, und sind entsprechend steif. Wenn man in ihnen teilweise acht Stunden lang arbeitet, kommt es zu Druckstellen, Muskelermüdungen, Abschürfungen und immer wieder auch zu Verletzungen an den Fingernägeln - bis hin zu deren Ausfall.Untersuchungen der Befunde von 232 Handverletzungen bei Astronauten zeigten eine signifikante Abhängigkeit der Vorfälle von Breite und Umfang der Metacarpophalangeal-Gelenke, die die Mittelhandknochen und das erste Fingerglied verbinden. Weitere Tests zeigten, dass die Handschuhe trotz einer individuellen Anpassung teils heftige Probleme verursachen.Die jüngsten Erkenntnisse versprechen aber Hoffnung auf eine schnelle Verbesserung der Situation. Sie flossen nämlich bereits in das neue Design ein, das die Raumanzüge der Artemis-Ära bekommen haben.