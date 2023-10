iPhone-Update: Apple gibt zweite iOS-17.1-Beta für alle frei, das ist neu

Apple hat die zweite öffentliche Beta-Version für iOS 17.1 und iPadOS 17.1 freigegeben. Jetzt starten unter anderem Verbesserungen für den neuen Standby-Modus und Fehlerbehebungen. Wir haben nach weiteren Änderungen Ausschau gehalten.

Zweites Update im öffentlichen Beta-Kanal

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Diese neue Beta ist deshalb besonders interessant, da Apple mit dem kommenden Update auf iOS 17.1 noch weitere Funktionen starten wird, die es nicht in die fertige iOS 17-Version geschafft hatten. Es gibt aber auch noch weitere Verbesserungen, zum Beispiel für den bereits gestarteten neuen Standby-Modus. In der neuen Beta ist dazu die Einstellung überarbeitet worden und hat nun eine Auswahl, wann der Standby aktiviert wird.Zudem kehren die neuen Klingeltöne sowie das Akku-Ladelimit wieder zurück in die Beta. In der vor Kurzem veröffentlichten ersten Beta-Version waren beide Funktionen verschwunden.Apple hatte bereits vor einigen Wochen bestätigt, dass nicht alle zur WWDC angekündigten Neuerungen gleich zum Start von iOS 17 verfügbar sein werden. Daher bleibt es spannend, welche Update noch starten. Die Release-Notes sind da häufig leider wenig aussagekräftig.Der neue Build trägt die Nummer 21B5056e. Neue Beta-Versionen für iPadOS und watchOS sind ebenfalls verfügbar. Viele Details zu den weiteren Update-Inhalten sind bisher nicht durchgesickert. iOS 17.1 wird eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich bringen, die das Benutzererlebnis auch in einzelnen Apps verbessern werden. Ein Hotfix-Update für die Hitzeprobleme der iPhone 15-Pro-Familie soll übrigens noch davor erscheinen.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram vom dementsprechend unterstützten Gerät voraus. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Die neue Beta-Version ist ab sofort für registrierte Nutzer als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen von Vorab-Versionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.