Apple startet die erste iOS 17.1-Beta - Das ist alles neu

Apple hat nun die erste Beta-Version für iOS 17.1 veröffentlicht. Die neue Version bringt eine Reihe an Neuerungen, die bereits für iOS 17 angekündigt waren, die es dann aber nicht in die fertige Version geschafft hatten.

Diese neue Beta wird noch einmal so richtig interessant. Wie angekündigt, gibt es jetzt noch einmal neue Funktionen für das iPhone. Zunächst startet das Update aber wie gewohnt nur im Testprogramm für angemeldete Entwickler.Mit der neuen Beta-Runde im Rahmen des iOS-Tests hat Apple jetzt mehrere Funktionen nachgereicht, die zum Start von iOS 17 fehlten. Dazu gehört das verbesserte AirDrop, das über das Internet fortgesetzt wird, neue Funktionen für Apple Music und die Taschen­lampen-Funktion für Geräte mit Dynamic Island.Das sind die Neuerungen, von denen bereits bekannt ist, dass sie in der Beta stecken - es gibt aber noch andere Änderungen, Verbesserungen und natürlich Fehlerbehebungen.Viele Details dazu sind allerdings bisher nicht durchgesickert. In den Release-Notes ist vor allem von Fehlerbehebungen die Rede. Das Update bringt den Build 21B5045h. Wenn es zeitnah weitere Informationen zum Inhalt dieses Updates gibt, werden wir sie nachreichen. Auch die Public Beta wird in Kürze erwartet.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von einem unterstützten Gerät voraus.Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple freigibt, also für iPhone , iPad, Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät. Das Testen von Vorab-Versionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.