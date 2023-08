Verschlimmbesserung: Ärger "Anruf beenden" in neuer iOS 17-Beta

Apple hat eine Vielzahl an interessanten Neuerungen für iOS 17 angekündigt. Doch in der jüngsten Beta-Version ist nun eine Änderung aufgetaucht, über die sich viele Nutzer richtig ärgern.

iOS 17 Schaltfläche zum Beenden eines Anrufs

Drastische Änderung ohne Grund?

Zusammenfassung Apple hat Änderung an Schaltfläche zum "Anruf beenden" in iOS 17 Beta-Version vorgenommen.

Verlegung der Schaltfläche aus der Mitte des Bildschirms sorgt für Unmut.

Nutzer kritisieren fehlenden Grund für Änderung.

Muskelgedächtnis muss neu trainiert werden.

Probleme für Nutzer, die iPhone in linker Hand halten.

Experimentieren mit Position oder Fehler möglich.

Kritik an Android-ähnlicher, unpraktischer Gestaltung.

Das meldet unter anderem die Nachrichtenagentur AP und hat sich ausführlich mit der Kritik der Nutzer beschäftigt. Es geht dabei um die Schaltfläche zum "Anruf beenden".An Veränderungen scheiden sich oftmals die Geister, doch mit dieser Änderung der Nutzeroberfläche in iOS 17 spaltet Apple jetzt komplett die Meinungen.In der neuesten Beta-Version des iPhone-Betriebssystems hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, die Schaltfläche zum "Anruf beenden" umzulegen, sodass sie nicht mehr prominent einzeln, sondern in einer Auswahlliste erscheint.Die Verlegung der Schaltfläche aus der Mitte des Bildschirms - wo sie sich seit vielen Jahren befindet - sorgt für Verwirrung und Unmut bei den Beta-Testern. Die Nutzer, die sich an die zentrale Position der Schaltfläche gewöhnt haben, beschweren sich, dass die neue Position ein echtes Problem darstellt.Interessanterweise hat Apple sich bisher gar nicht zu dieser Änderung geäußert. Bisher gab es dazu keinerlei Informationen.Vor allem kritisieren die Nutzer jetzt, dass kein Grund für eine so drastische Änderung dieses Elements der iOS-Benutzeroberfläche genannt wurde. Dementsprechend wird nun darüber diskutiert, was zu der Entscheidung geführt haben könnte, die Position so radikal zu verändern.Die Beschwerden über die Verschiebung der Anrufbeendigungstaste sind zahlreich und vielfältig, obwohl die Klagen darüber, dass man das Muskelgedächtnis neu trainieren muss, bei Weitem am häufigsten sind. Andere beweisen darauf, dass Android das ähnlich unpraktisch gestaltet und das man von Apple etwas besseres gewohnt ist.Zudem haben iPhone-Nutzer, die ihr Gerät in der linken Hand halten, vor allem mit den mit größeren Versionen des iPhones Probleme, mit dem linken Daumen an die Schaltfläche zu kommen. Da es sich um eine Beta-Version handelt, ist es natürlich gut möglich, dass Apple nur mit der Position experimentiert oder das es sich um einen Fehler handelt, dass es nun so freigegeben wurde.