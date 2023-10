Apple bestätigt: iOS 17.1-Update erscheint in wenigen Tagen

Das Update auf iOS 17.1 wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Apple verpflichtet sich, die neue Software bis zum 24. Oktober be­reit­zustel­len. Dabei soll die Strahlung des iPhone 12 reduziert und eine Handvoll nützlicher Funktionen hinzugefügt werden.

Frankreich zwingt Apple zu Nachbesserung

Apple stellt das neue iPhone 15 Pro (Max) im Video vor

Apple iOS 17.1: Weitere Neuerungen

Wie die französische Funkbehörde Agence Nationale des Fréquences (ANFR) bekannt gibt , wird Apple das Update auf die finale Version von iOS 17.1 bis spätestens 24. Oktober 2023 ausliefern. Grund für die Eile scheint das bis dahin anhaltende Verkaufsverbot des iPhone 12 in Frankreich zu sein, bei dem zu hohe Strahlungswerte festgestellt wurden.Das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino kommt mit dem Update unter anderem der Aufforderung der ANFR nach, die spezifische Absorptionsrate (SAR) auf 4 W/kg zu senken. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass sich der Funkempfang des iPhone 12 in verschiedenen Szenarien verschlechtern könnte, sobald das iOS 17.1-Update installiert wird. Offen bleibt, ob diese Änderungen eventuell nur in Frankreich greifen.Abseits der Optimierung von SAR-Werten legt Apple mit iOS 17.1 Hand an AirDrop. Kabellose Datei-Übertragungen sollen in Zukunft über das Internet abgeschlossen werden können, sollten sich die beiden Apple-Geräte bei größeren Datenmengen zu weit voneinander entfernen. Zudem ist von neuen Favoriten-Funktionen für Apple Music und erweiterten Einstellungen für zufällige Hintergrundbilder die Rede.Weiterhin überlässt Apple iOS 17.1-Nutzern die Wahl, wie lange das Display innerhalb des neuen Stand-by-Modus aktiv bleiben soll und erweitert die angezeigten Hinweise innerhalb der Dynamic Island des iPhone 14 (Pro) - etwa um die einer aktiven Taschenlampe. iPhone 15 Pro-Besitzer erhalten hingegen eine Ho­sen­ta­schen­er­ken­nung, die versehentliche Eingaben des Action-Buttons verhindern soll.Diese und weitere Anpassungen können bereits jetzt innerhalb der dritten öffentlichen Beta von iOS 17.1 ausprobiert werden. Aufgrund der zeitnahen Verteilung des fertigen Updates, ist eine Vorabinstallation der Beta allerdings kaum noch notwendig.