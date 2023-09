Apple hat eine Reihe neuer Software-Updates unter anderem für iPhone- und iPad-Besitzer veröffentlicht. Die neue iOS-Version 16.6.1 behebt Sicherheitslücken - viele Details dazu wurden bisher nicht veröffentlicht, was aber bekannt ist, ist besorgniserregend.

Schwachstelle in PassKit

Release-Notes iOS 16.6.1

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Es wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222

So bekommt man iOS 16.6.1

Es gibt mit dieser Version keine bekannten Neuerungen. iPhone- und iPad-Nutzer bekommen ab sofort ein wichtiges Update für iOS 16 Laut den veröffentlichten Release-Notes betreffen alle Änderungen sicherheitsrelevante Schwachstellen in Apple PassKit, wobei eine aktive Ausnutzung dieser Sicherheitslücken möglich ist. Apple hat bisher noch nicht allzu viele Details genannt, es sind aber bereits weitere Informationen durchgesickert. Bleeping Computer hatte bereits berichtet, dass Apple mit dem Notfall-Sicherheitsupdate iOS 16.6.1 zwei Zero-Day-Schwachstellen behebt, die aktiv als Teil einer Zero-Click-Exploit-Kette (genannt BlastPass) missbraucht wurden, um die kommerzielle Spyware Pegasus der NSO Group auf vollständig gepatchte iPhones zu bringen.Pegasus ist ein sogenannter Staatstrojaner. Die beiden Sicherheitslücken CVE-2023-41064 und CVE-2023-41061 ermöglichen es den Angreifern, ein vollständig gepatchtes iPhone mithilfe von manipulierten Bildern zu infizieren.Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 16.6.1 , watchOS 9.6.2, sowie MacOS Ventura 13.5.2 auf den Weg gebracht. Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen → Allgemein → Software-Update.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.