iOS 17 Beta 6 ist da: Apple korrigiert kuriosen "Anruf beenden"-Fail

Die Veröffentlichung von iOS 17 ist nur noch einen Monat entfernt. Entsprechend setzen die neuen (öffentlichen) Beta-Versionen zum Feinschliff an. In der mittlerweile sechsten Fassung korrigiert Apple unter anderem eine kuriose Button-Platzierung in der Telefon-App.

Kleine Anpassungen, wichtige Rolle rückwärts

Aktuell verteilt Apple die iOS 17 Beta 6 an Entwickler und innerhalb des Public Beta-Programms an alle interessierten Privatnutzer. Nur eine Woche nach dem Rollout der fünften Revision halten sich die Änderungen in Grenzen. Es ist deutlich zu erkennen, dass man in Cupertino langsam aber sicher in die Zielgerade einbiegt.Dennoch zeigen sich einige wesentliche Neuerungen. Die von Beta-Nutzern belächelte Verschiebung des "Auflegen"-Buttons an die rechte untere Seite der Telefon-App wird mit der iOS 17 Beta 6 rückgängig gemacht. Die Schaltfläche zum Beenden von Anrufen ist ab sofort wieder in der Mitte zu finden.Weiterhin werden innerhalb der Nachrichten-App diverse Funktionen (z.B. Fotos, Sticker, Sprachnachrichten etc.) jetzt hinter einem "+"-Symbol versteckt, um die Benutzeroberfläche zu entschlacken. Ein eventueller Nachteil für iMessage-Nutzer, da Apple so auch den Zugriff auf die Kamera erschwert (via 9to5Mac ).Weiterhin wurden die Animationen zur Eingabe des Gemütszustands innerhalb der Health-App weiter optimiert und die Fotos-App kommt mit einem neuen "Splash Screen", der die Funk­tio­nen beim ersten Öffnen beschreibt. Zu guter Letzt wurden die Ein­stel­lun­gen zur "Anzeige & Helligkeit" angepasst, in denen nun das iOS 17-Hin­ter­grund­bild zu sehen ist.Die finale Version von iOS 17 wird zusammen mit der Auslieferung des Apple iPhone 15 (Pro) erwartet. Experten gehen derzeit davon aus, dass die offizielle Vorstellung der neuen Smartphones am 12. September 2023 stattfindet. Bis dahin empfehlen wir euch einen Blick in unseren Überblick der neuen iOS-17-Highlights