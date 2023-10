Balkonkraftwerke: Installationszahlen wachsen rasant weiter

Die Erleichterungen für den Betrieb sogenannter Balkonkraftwerke sind noch gar nicht komplett in Kraft getreten, doch allein ihre Ankündigung war Impuls genug, um die Installation solcher kleinen Photo­vol­taik­an­la­gen zu entfesseln.

Im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur , in dem alle stromerzeugenden Anlagen, die an das öffentliche Netz angeschlossen sind, vermerkt werden sollen, waren am Wochenende über 300.000 "steckerfertige Erzeugungsanlagen" verzeichnet - so heißen die Balkonkraftwerke offiziell.Allein in den drei Monaten des dritten Quartals gingen dabei rund 80.000 solcher Anlagen ans Netz. Weitere 18.600 befinden sich laut dem vermerkten Status noch in der Planungsphase und dürften in Kürze dazukommen. Das starke Wachstum dieser Anlagen-Klasse, das zum Jahresbeginn anfing, setzt sich somit fort.Dabei geht man bei der Bundesnetzagentur aber auch davon aus, dass die Zahlen lediglich den unteren Bereich der tatsächlichen Installationen darstellen. Denn es ist davon auszugehen, dass eine ganze Reihe von Anlagen gar nicht angemeldet wurden. Verbraucher kaufen diese also einfach, installieren sie und stecken den Stecker in die Steckdose. Damit tragen die Systeme direkt zur Stromlieferung im Haushalt bei, ohne dass dies irgendwo vermerkt wäre.Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass eine Anmeldung beim Markt­stamm­daten­register Pflicht ist - denn letztlich ist es für die Bundes­netz­agentur durchaus von Bedeutung, zu wissen, wie viele Solaranlagen Strom produzieren. Denn auch wenn die Balkon­kraft­werke eine recht geringe Leistung haben, kann allein ihre Masse einen Einfluss auf die lokalen Strom-Infrastrukturen haben. Für die Anmeldung sind allerdings vier Wochen Frist vorgesehen, sodass eine endgültige Zahl der Inbetriebnahmen für das dritte Quartal ohnehin erst Anfang November sinnvoll ist.Die meisten Balkon­kraft­werke wurden dabei in Nordrhein-Westfalen angemeldet - insgesamt fast 16.000 Stück. Es folgen Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg mit jeweils um die 10.000 Einheiten.