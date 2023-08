Galaxy S24 Ultra: Samsung soll flaches, deutlich helleres Display planen

Derzeit hagelt es Gerüchte rund um Samsungs Pläne für die nächste Generation der Galaxy S-Serie. Nachdem zuletzt Hinweise auf größere Akkus die Runde gemacht hatten, ist zu hören, dass Samsung beim Topmodell Galaxy S24 Ultra auf ein vollkommen flaches Display setzt.

Samsung plant laut Angaben eines in China ansässigen X/Twitter-Users namens Ice Universe , der normalerweise ziemlich früh gut über Details zu den Smartphone-Plänen des koreanischen Elektronikriesen Bescheid weiß, ein flaches Display für das Galaxy S24 Ultra. Dies soll aus vorab verfügbaren Daten zu den Maßen des Anfang 2024 erwarteten High-End-Smartphones hervorgehen.So wird das Smartphone angeblich mit 79 Millimetern ein wenig breiter sein als sein Vorgänger, was angesichts einer Länge von 162,3 Millimetern auf ein breiteres, aber weniger langes Design hindeuten soll. In Kombination mit dem Umstand, dass Samsung hier angeblich ein 6,8 Zoll (17,27 cm) großes Display verbauen will, dessen Auflösung mit 3120 x 1440 Pixeln angegeben wird, ergeben sich recht breite Ränder an den Seiten links und rechts neben dem Display.Dies sei damit zu begründen, dass Samsung wahrscheinlich ein Display mit einer flachen Front plant, aber den Rahmen an den Seiten des Gehäuses auf andere Art gestaltet als bisher. Dadurch wirkt das Galaxy S24 Ultra auf schnell erstellten schematischen Zeichnungen zwar so, als gäbe es deutlich breitere Ränder als zuvor, tatsächlich soll dies aber in der Realität durch die Form des Gehäuserahmens nicht der Fall sein.Letzteres ist allerdings Spekulation, womit es durchaus möglich wäre, dass Samsung beim Wechsel auf ein flaches Display auch breitere Ränder um den Bildschirm einführt. Zusätzlich zu dem Gerede um das Design ist auch von der Erprobung von Varianten des Displays mit sehr großer Leuchtkraft zu hören.So soll Samsung laut einem Post des koreanischen X/Twitter-Users itnyang derzeit Tests mit neuen Displays durchführen, in denen das OLED-Panel mit einer Helligkeit von bis zu 2500 bzw. 2800 Candela betrieben wird. Dabei soll es sich aber um Prototypen handeln, wobei Samsung wohl eine Helligkeit von bis zu 2200 Candela anpeilt. Die oben genannte chinesische Quelle behauptete daraufhin, dass Samsung tatsächlich mit helleren Bildschirmen experimentiert.