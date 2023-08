Samsung Galaxy S24: Größere Akkus für das Basis- und das Plus-Modell?

Samsung will bei der Galaxy S24-Serie offenbar bei zwei Modellen ein Upgrade der Akkus vornehmen. Dies geht aus vorab entdeckten Informationen hervor, laut denen das Basis- und das Plus-Modell jeweils etwas größere Akkus spendiert bekommen werden.

Bisher größte Akkus im Anmarsch?

Zusammenfassung Samsung plant Akku-Upgrade für Galaxy S24-Serie

Basis- und Plus-Modell erhalten größere Akkus

Galaxy S24 erhält 4000mAh Akku, Upgrade von 3700mAh

Galaxy S24 Plus bekommt 4900mAh Akku

Keine Änderung beim Topmodell, behält 5000mAh Akku

Informationen wahrscheinlich aus Import-Export-Datenbanken

Vorstellung der Galaxy S24-Serie im Frühjahr 2024 erwartet

Laut einem Bericht des niederländischen Blogs GalaxyClub ist man auf Daten gestoßen, die nahelegen, dass Samsung die Akkus des Galaxy S24 und des Galaxy S24 Plus mit mehr Kapazität ausrüsten will. Die Informationen, die die Kollegen wahrscheinlich aus Import-Export-Datenbanken bezogen haben, versprechen ein deutliches Wachstum der Akkukapazität.Den Angaben zufolge will Samsung dem Galaxy S24 einen dann 4000 mAh großen Stromspeicher verpassen, was ein erhebliches Plus gegenüber dem 3700mAh-Akku des aktuellen Galaxy S23 wäre. Tatsächlich war der Akku des Basismodells schon früher einmal so groß. So hatte das Galaxy S21 ebenfalls einen 4000 mAh-Akku, doch hatte Samsung die Akkus der beiden letzten Basismodelle beim S22 und S23 wieder schrumpfen lassen.Auch das Galaxy S24 Plus soll laut dem Bericht einen etwas größeren Akku spendiert bekommen. War der Akku beim S23 Plus noch 4700 mAh groß, so soll er beim Galaxy S24 Plus auf ganze 4900 mAh vergrößert werden. Damit würde es sich um den größten Akku handeln, den Samsung jemals in einem Plus-Modell seiner Flaggschiff-Serie Galaxy S verbaut hat. Den bisherigen "Rekord" hielt das Galaxy S21 Plus, welches einen 4800 mAh-Akku hatte.Beim Topmodell der Serie soll sich unterdessen keine Änderung abzeichnen. Dieses Modell wird dem Bericht zufolge einen 5000 mAh-Akku haben, der somit genauso groß ist wie bei den Vorgängermodellen. Die Vorstellung der Samsung Galaxy S24-Serie wird aller Voraussicht nach im Frühjahr 2024 zu erwarten sein.