Jahre nach der Konkurrenz: Galaxy S24 Ultra soll endlich ganz neu laden

Samsung hat sich vor Jahren dazu entschieden, nicht wie andere Hersteller die Schnellladeleistung seiner Smartphones immer weiter nach oben zu treiben. Jetzt gibt es aber Anzeichen, dass der Konzern mit dem Galaxy S24 Ultra und Plus neue Batterietechnik einsetzen will.

Samsung: Neues gestapeltes Akkudesign für S24-Modelle?

Zusammenfassung Samsung setzt beim S24 Ultra & Plus neue Batterietechnik ein

Neue Technik bietet höhere Energiedichte & längere Lebensdauer

Ladeleistung von 65W, deutlich moderner als bisherige Modelle

Gerücht von Twitter-Tippgeber RGcloudS, passt zu früheren Berichten

Neue Technik nur für teuerste Modelle der S-Klasse vorbehalten

Ladeleistung immer noch niedriger als andere Hersteller (240W)

S24 Ultra & Plus laden so schnell wie schnellste Modelle 2020

Geht es um das Schnellladen von Smartphones, sind in der Spitze mittlerweile Modelle mit 240W verfügbar. Das S23 Plus und S23 Ultra von Samsung kommen im Vergleich mit geradezu gemütlichen 45W maximaler Ladeleistung daher. Samsung, gezeichnet durch die Erfahrungen der Vergangenheit mit Modellen wie dem Note 7, war in den letzten Jahren sehr vorsichtig mit allzu großen Akku-Ambitionen. Geht es nach einem neuen Gerücht, kommen das Samsung Galaxy S24 Ultra und Plus mit neuer Batterietechnik daher.Wie der Twitter-Tippgeber RGcloudS (via Android Authority ) schreibt, will das Unternehmen mit den kommenden Spitzenmodellen ein deutlich moderneres, gestapeltes Akkudesign einführen. Ähnliche Konstruktionen sind von E-Autos bekannt, Apple setzt die Technik in seiner gesamten iPhone-15-Familie ein. Demnach kommt Samsung bei der Entwicklung gut voran, allerdings bleiben die neuen Batterien wegen anfänglich eingeschränkter Produktions-Kapazität wohl den teuersten Modellen der S-Klasse vorbehalten.Aber auch mit diesem neuen Aufbau hat Samsung keine Spitzengeschwindigkeiten beim Laden im Auge. Der Tippgeber spricht von einer Ladeleistung von 65W. Allerdings verspricht der neue gestapelte Aufbau der Akkus weitere wichtige Vorteile im Vergleich zur bisher eingesetzten Technik. Eine höhere Energiedichte erlaubt höhere Akkukapazitäten bei gleichem Platzbedarf, auch die Lebensdauer in Bezug auf Ladezyklen wird verbessert. Zu guter Letzt sinken für Samsung die Produktionskosten.Noch ist das Gerücht von RGcloudS wie immer mit Vorsicht zu genießen, die Aussagen passen aber gut zu früheren Berichten, laut denen Samsung sehr an dem Einsatz von gestapelten Akkudesigns interessiert ist. Wie Android Authority schreibt, würden Galaxy S24 Ultra und Plus dann immerhin so schnell laden, wie die schnellsten Modelle anderer Hersteller von 2020.