Samsung Galaxy S24: Codename der nächsten Top-Smartphones geleakt?

Die Smartphones der Samsung Galaxy S23-Serie sind eigentlich erst einige Monate auf dem Markt, doch schon jetzt gibt es erste Gerüchte über die Nachfolgemodelle, die letztlich als "Galaxy S24"-Reihe bezeichnet werden könnten. Zumindest der Codename soll jetzt bekannt sein.

Samsung Galaxy S24 Ultra = 'Muse3'

Zusammenfassung Samsung Galaxy S24-Serie: Codename "Muse"

Topmodell: "Muse3" (Galaxy S24 Ultra)

Galaxy S23-Serie: Codenamen "Diamond1", "Diamond2" & "Diamond3"

Galaxy S22-Serie: Codename "Rainbow"

Galaxy S21-Serie: Codename "Hubble"

Topmodell "Muse3": Fünffacher optischer Zoom?

Wie GalaxyClub aus den Niederlanden berichtet, lautet der Codename für die kommende Generation der High-End-Smartphones von Samsung "Muse". Die Koreaner setzen damit ihre Tradition fort, den Topmodellen eines Jahrgangs stets einigermaßen kreative Codenamen zu verpassen.Laut dem Bericht heißt das Spitzenmodell des Galaxy-S24-Line-ups intern "Muse3", wobei es sich in diesem Fall vermutlich um das Galaxy S24 Ultra handeln würde. Die kleineren Schwestermodelle würden, wenn man die bisher übliche Praxis der Samsung-Entwickler zugrundelegt, somit die Codenamen "Muse1" (Galaxy S24) und "Muse2" (Galaxy S24 Plus) tragen.Ein Beispiel für dieses Vorgehen ist der Umstand, dass die Modelle der Galaxy S23-Serie intern jeweils Diamond1, Diamond2 und Diamond3 genannt wurden. Die vorangegangenen Modellreihen S22 und 21 hießen jeweils "Rainbow" und "Hubble", wobei auch hier wieder eine Zahl als Kennzeichnung für das jeweilige Modell verwendet wurde.Neben dem internen Codenamen der Galaxy S24-Serie will man bei GalaxyClub auch herausgefunden haben, dass zumindest das "Muse3" - also das Topmodell Galaxy S24 Ultra - mit einem fünffachen optischen Zoom aufwarten soll. Hinweise darauf finden sich angeblich bei Quellen, die im Internet frei zugänglich sind.Künftig würde das Topmodell der Smartphone-Serie von Samsung bei der zweiten der beiden Zoom-Kameras somit nicht mehr nur eine dreifache, sondern eine fünffache Vergrößerung bieten. Ob sich an der Vergrößerung bei der anderen Zoom-Kamera etwas ändert, ist bisher noch offen. Aktuell bietet sei beim Galaxy S23 Ultra eine zehnfache Vergrößerung.