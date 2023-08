Galaxy S24: Leaker packt zu Hardware und ganz neuem Design aus

Wie geht es mit den Smartphones der Galaxy-Familie im nächsten Jahr weiter? Ein bekannter Leaker will jetzt schon umfassend über das Samsung Galaxy S24 Ultra berichten können. Und dann ist auch noch ein neues Design für das S24 und S24+ im Gespräch.

Kamera des S24: besser Zoomen mit neuem Sensor

Weitere Leaks

Zusammenfassung Vorstellung der Galaxy S24 Smartphones in ca. 6 Monaten erwartet

Bekannter Leaker berichtet über Samsung Galaxy S24 Ultra

Großes Kamera-Update für das S24 Ultra: neuer 50-MP-Telefoto-Sensor

Zweite Telefoto-Kamera mit 10-MP-Sensor für 10-fachen optischen Zoom

Verschiedene Zoom-Stufen in der Kamera-App des S24 Ultra

Neues Design für S24 und S24+: Wechsel zu vertikalem Rahmendesign

Designvergleich mit iPhone und Meizu 20 durch Leaker.

Läuft alles wie gewohnt, wird Samsung in rund 6 Monaten seine Galaxy S24-Smartphones vorstellen. Wie üblich läuft sich die Gerüchteküche schon eine ganze Weile warm, jetzt will der bekannte Leaker Ice Universe eine große Portion an Details zum Spitzenmodell Galaxy S24 Ultra servieren können.Demnach steht für das Spitzenmodell im nächsten Jahr ein großes Update bei der Kamera an. Demnach will Samsung einen neuen Telefotosensor mit 50-Megapixel-Auflösung (0.7μm, 1/2.52) verbauen - im Galaxy S23 Ultra arbeitet hier ein 10-MP-Sensor. Laut dem Leak soll dieser Aufbau 5-fach-Zoom mit hoher Qualität ermöglichen.Wie Ice Universe weiter schreibt, soll Samsung den 10-Megapixel-Sensor des Galaxy S23 Ultra im S24 dann als zweite Telefoto-Kamera verbauen, die 10-fach optischen Zoom ermöglicht. In der Kamera-App wird Samsung demnach im kommenden Spitzenmodell damit folgende Zoom-Stufen anbieten können: 0,6x, 1x, 2x, 3x, 5x und 10x.Spannend ist die Voraussage von Ice Universe in Bezug auf das Design des S24 und S24+. Demnach hat sich Samsung dazu entschlossen, das Rahmendesign grundsätzlich zu ändern. So soll die Entwicklungsabteilung jüngst zu einem "vertikalen Rahmendesign ähnlich dem iPhone" gewechselt haben. Der Leaker zieht hier auch einen Vergleich zum Aufbau des Meizu 20. Das Ultra-Modell findet in diesem Zusammenhang aber keine Erwähnung.