Google Pay ist tot, es lebe Google Wallet: Mal wieder alles neu, fast

Google macht, was Google am besten kann: alte Dienste streichen und neue starten. Im aktuellen Fall kriegt die Bezahl-App Google Pay endlich eine umfassende Runderneuerung mit Wallet-Features verpasst. Passend dazu ändert sich der Name: Google Wallet. Kennen wir das nicht?

Jetzt hat auch Google eine Wallet-App im Angebot

Über das Pluszeichen auf der Startseite oder über Websites und Apps lassen sich neue Karten, Tickets, Pässe, Schlüssel, IDs usw. hinzufügen

Im Geschäft bezahlen, am Abfluggate einchecken, eine Eintrittskarte vorzeigen und Bonus-Karten scannen - auf Android-Smartphones oder Wear OS-Smartwatches können Karten und Tickets einfach verwaltet und gefunden werden

Die letzten kontaktlosen Bezahl- und Scan-Vorgänge können durch Tippen in der App aufgerufen werden

Bezahlen bis Ausweisen

Déjà-vu

Google

Bezahloptionen von Paypal bis Kreditkarte, Flugtickets und Konzertkarten, Impfzertifikate und mehr: In einer gut gepflegten digitalen Geldbörse können sich mittlerweile sehr viele Einträge tummeln. Google hatte Android-Nutzern mit Google Pay bisher aber nur eine reine Bezahl-Wallet bereitgestellt. Nach langer Entwicklungszeit landet jetzt der Nachfolger bei den Nutzern: "Aus der Google Pay App wird nun Google Wallet", so das Unternehmen in der Ankündigung Wichtigste Funktion bleibt natürlich auch hier die Bezahlfunktionen, die wie bisher funktioniert. Nutzer können Kredit- und Debit-Karten hinterlegen und diese dann zum kontaktlosen Bezahlen nutzen. Dabei erzeugt Google für jeden Einkauf einen Transaktionscode, die Kartendaten werden also nicht an den Verkäufer weitergereicht.Mit der Umstellung auf eine vollwertige Wallet kann Google auch eine engmaschige Vernetzung mit seinen anderen Diensten realisieren. Tickets und Kundenkarten, die in Google Wallet abgespeichert wurden, sind dann auch in Google-Apps wie Gmail, Kalender und Assistant nutzbar. In der Google Wallet selbst kann man sich wiederum beispielsweise Flugverspätungen anzeigen lassen.Aber halt mal, war da nicht schon mal eine App mit dem Namen Google Wallet? Ja, ganz richtig, schon vor 10 Jahren hatte Google unter diesem Namen einen Versuch gestartet, diesen aber nie voll realisiert. Dass man für die Umsetzung der Idee der umfassenden digitalen Geldbörse ein Jahrzehnt brauchen würde, war damals wohl nicht absehbar.