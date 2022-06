Google Hangouts: Totgesagte chatten länger, aber nicht mehr lange

Der Suchmaschinenriese aus Mountain View ist für vieles bekannt und hat zahlreiche erfolgreiche Produkte, die Messenger-Bemühungen von Google sind legendär - legendäre Katastrophen nämlich. Hangouts hat sich dennoch erstaunlich lange gehalten, wenngleich als Halbtoter.

Im November ist endgültig Schluss

Google: Wir können alles außer Messenger. Das ist so etwas wie das inoffizielle Motto des Suchmaschinenriesen. Denn die Fehlschläge sind zahlreich, auch wenn sich Hangouts, wie anfangs erwähnt, erstaunlich lange gehalten hat. Für Endanwender wurde diese Chat-Plattform schon vor längerem abgeschaltet bzw. in den Hintergrund gerückt, hielt sich aber vor allem im Unternehmensumfeld noch recht hartnäckig.Nun gab Google aber per Blogbeitrag bekannt, dass man demnächst auch die letzten verbleibenden Hangouts-Nutzer in Richtung Google Chat transferieren wird, und zwar bis November dieses Jahres. Google Chat, das als separate Plattform oder auch als Teil von Gmail verfügbar ist, habe laut dem Anbieter die Vorteile moderner Funktionen und der Integration mit anderen Workspace-Produkten.Google schreibt: "Wir haben weiter in (Google) Chat investiert, um die Zusammenarbeit und die Ausdrucksmöglichkeiten der Menschen zu verbessern, und jetzt ergreifen wir Maßnahmen, um den verbleibenden Hangouts-Nutzern den Wechsel zum Chat zu erleichtern."Ab sofort werden die Hangouts-Nutzer in Richtung Google Chat weitergeleitet und dieses Mal kann man - im Gegensatz zu früheren Ersatzplattformen - durchaus von einem Mehrwert sprechen, den Nutzer dort vorfinden. Das Interface präsentiert sich verbessert, zumindest für Consumer-Konversationen.Business-Nutzer, die nach einer Alternative für Slack und Teams suchen, werden allerdings wohl enttäuscht sein - mit den großen Kommunikations-Plattformen kann Google immer noch nicht mithalten und die Frage ist auch, ob man das überhaupt will.