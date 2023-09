Herbert Diess ist zurück: Ex-VW-Chef will Solarindustrie wiederbeleben

Der ehemalige Volkswagen-Chef Herbert Diess plant sein Comeback als Spitzenmanager. Er will daran arbeiten, die Solarindustrie in Deutsch­land wieder ordentlich anzukurbeln - denn diese wird weltweit in abseh­barer Zukunft ohnehin größer als die Autobranche sein.

"Wir wollen ein großes Solarunternehmen auf dem neuesten Stand der Fertigungstechnik schaffen", erklärte Diess ausgerechnet auf der Automesse IAA gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel . Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten am Markt arbeitet man dafür mit einem chinesischen Hersteller zusammen.Das Pekinger Unternehmen JA wird laut Diess zwar der größte Einzelaktionär des geplanten Werkes sein, die Mehrheit soll hingegen ein Konsortium aus europäischen Investoren halten. Die Fabrik wird letztlich auch nur die Grundlage sein, auf der "Europa wieder Anschluss an China gewinnt". Letztlich müsse man sich im Solarsektor mit Innovationen wieder an die Spitze zurückkämpfen.Deutschland war lange Zeit führend in dem Bereich. Dann aber kam es zu einer unheilvollen Kombination: Während China die Photovoltaik als wichtige Zukunftsbranche entdeckte und in den Aufbau von Produktionsanlagen investierte, bremste die hiesige Politik das Wachstum aus. In der Folge gingen in Deutschland zehntausende Jobs in der Solarindustrie verloren und mit Ausnahme kleinerer Mengen kommen heute fast alle Solarzellen aus Fernost.Dass es jetzt gelingt, die Branche in Europa schnell wiederzubeleben, ist aus Sicht des ehemaligen VW-Chefs unabdingbar, um auf längere Sicht wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben. "Die Solarbranche wird bis 2035 größer sein als die globale Autoindustrie", sagte er. Entsprechend sinnvoll sei es, jetzt dafür zu sorgen, dass man an der Wertschöpfung in dem Bereich beteiligt ist.Hinzu kommt, dass China den kommenden Bedarf auf dem Weltmarkt ohnehin nicht alleine wird decken können. Der Aufbau von Produktionskapazitäten in anderen Regionen der Welt ist daher notwendig. In Deutschland soll daher nicht nur - wie es in einigen High Tech-Sektoren üblich ist - das Entwicklungszentrum stehen, sondern auch die Produktionsanlagen. Weitere Werke will man nach aktuellem Stand auch in Ungarn und Spanien bauen.