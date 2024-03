Massiver IT-Ausfall: Momentan keine Burger bei McDonald's

Seit dem frühen Freitagmorgen haben McDonald's-Filialen in mehreren Ländern weltweit mit Ausfällen der kompletten IT zu kämpfen. Neben Japan, England, Australien, Neuseeland und Österreich sind auch die Restaurants in Deutschland betroffen.

Update 14:20 Uhr



Die Probleme sind wohl mittlerweile wieder behoben. Das sagte ein Sprecher von McDonald's gegenüber Die Probleme sind wohl mittlerweile wieder behoben. Das sagte ein Sprecher von McDonald's gegenüber heise . "Allerdings kann es noch zu Beeinträchtigungen im Service oder zu veränderten Öffnungszeiten kommen."

Momentan kommt es weltweit zu Ausfällen der IT-Infrastruktur in McDonald's-Filialen. Auch hierzulande soll es eine Störung des kompletten Kassensystems, der Drive-In-Schalter und der Selbstbedienungs-Kioske geben. Auch Bestellungen über die McDonald's-App sind momentan wohl nicht möglich. Dennoch werden mancherorts noch Kunden bedient, wie ein Post auf X andeutet:In anderen Ländern wie in Japan sollen die dort annähernd 3000 Lokale jedoch komplett geschlossen und Kunden zur Geduld aufgerufen worden sein, bis das Problem behoben ist. Auch in Großbritannien haben einige Filialen zum Ärger der Kunden gänzlich geschlossen. In Australien sind zum Teil Drive-In-Schalter nicht nutzbar. Die Bedienung der Gäste in den Restaurants selbst läuft aber, zumindest teilweise, weiter. Auch können Burger und Pommes in manchen Lokalen nicht elektronisch, sondern nur mit Bargeld bezahlt werden.Was den Ausfall der Systeme verursacht hat, ist bisher noch ungeklärt. Es soll sich laut einer Aussage von McDonald's jedoch nicht um ein Problem im Rahmen von Cyber Security, sprich einem Angriff auf die Systeme von außerhalb handeln.Schon in der Vergangenheit gab es gelegentlich IT-Probleme beim amerikanischen Fast-Food-Konzern. Diese betrafen aber immer nur einzelne Bereiche, wie zum Beispiel die McDonald's-App. Ein kompletter Systemausfall, der noch dazu mehrere Länder auf der ganzen Welt betrifft, ist jedoch höchst ungewöhnlich.Wann das Problem behoben sein wird und alle Schnellrestaurants inklusive Drive-In-Schalter wieder weitestgehend in den Normalbetrieb zurückkehren können, ist derzeit noch völlig unklar.