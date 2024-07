Apple gibt Leder-Alternative FineWoven nach gut einem halbem Jahr auf

Vergangenen Herbst hat Apple seinen Lederersatz FineWoven einge­führt, dieser sollte eine umwelt- und tierfreundliche Alternative sein. Doch die Kunden hassten dieses Material und es hagelte Beschwerden. Nun reagiert Apple und gibt FineWoven offenbar komplett auf.

Apple

FineWoven statt Leder - doch Kunden zogen nicht mit

Zusammenfassung Apple stellt umweltfreundlichen Leder-Ersatz FineWoven vor

Kundenbeschwerden über mangelnde Qualität und Haltbarkeit von FineWoven

FineWoven zieht Schmutz an und zeigt schnell Abnutzungserscheinungen

Apple gibt FineWoven nach massiver Kritik auf

Keine Rückkehr zu Leder, Suche nach neuen Alternativen läuft

Alcantara als möglicher neuer Kandidat für Apple-Produkte erwähnt

FineWoven sollte ursprünglich Premium-Leder bei Apple ersetzen

Früher waren die Premiumhüllen bei Apple aus klassischem Leder, doch der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino wollte auf dieses Material künftig verzichten. An sich war das ein löbliches Vorhaben, denn schließlich handelt es sich bei echtem Leder um nichts anderes als Tierhaut. Unter großem Tamtam wurde FineWoven als Ersatz vorgestellt, dieses Feingewebe sollte fortan bei iPhone-Hüllen wie auch Watch-Armbändern zum Einsatz kommen.Doch die Kunden waren von Anfang an unzufrieden, es hagelte Beschwerden, dass das laut Apple an Wildleder erinnernde Material schnell sichtbare Spuren aufweist. Dazu kommen Fuseln, die sich schnell daran festsetzen, zudem zieht das Feingewebe Schmutz regelrecht an. Nun wäre das als Alternative zu anderen Gehäusen und Armbändern noch zu verkraften gewesen bzw. hätten Kunden selbst entscheiden können, ob sie damit leben können. Allerdings hat Apple FineWoven als direkten Premium-Ersatz positioniert - und das bedeutet auch, dass der Preis nicht nach unten korrigiert wurde.Doch nun ist offenbar Schluss, denn wie der Twitter-Leaker Kosutami berichtet (via 9to5Mac ), gibt Apple FineWoven wieder auf: "FineWoven ist weg. Denn dessen Haltbarkeit war schlecht. Die gesamte Produktionslinie wurde gestoppt und entfernt", schreibt Kosutami.Eine Rückkehr zu Leder wird es deshalb aber nicht geben, heißt es weiter, Apple will sich offenbar nach einer weiteren Alternative umsehen. Eine Entscheidung hierzu ist bisher nicht gefallen, ein Kandidat ist aber sicherlich das vielfach eingesetzte und auch bewährte Alcantara.