Apples Kamera-Experte: Trick sorgt bei iPhone 15 Pro für bessere Bilder

Die Kamera des iPhone 15 Pro ist mit einem 48-Megapixel-Sensor ausgerüstet, Fotos werden standardmäßig aber in 24 Megapixel-Qualität eingefangen. Jetzt hat Apples Kameraexperte genau erläutert, dass große Vorteile in diesem Ansatz liegen.

Apple

iPhone 15 Pro: Warum weniger Megapixel mehr sind

Apple iPhone 15 (Pro) Jetzt bei Media Markt vorbestellen!

Zum Angebot

Zusammenfassung iPhone 15 Pro Kamera hat 48-Megapixel-Sensor, nutzt aber 24 Megapixel als Standard

Kamera-Software-Chef Jon McCormack erläutert

24 Megapixel gewählt wegen optimaler Verarbeitungszeit der Bilder

Prozess erlaubt Darstellung eines größeren Dynamikbereichs bei Standardbildern

Bei voller Sensorauflösung können weniger Bilder zusammengefügt werden

Wahl von 24 Megapixeln reduziert Auslöseverzögerung auf ein Minimum

Die großen Qualitäts-Fortschritte, die Kameras in Smartphones erzielt haben, fußen in den letzten Jahren vor allem auf Innovationen, die auf der Software-Seite stattfinden. Bei Apple ist Jon McCormack verantwortlich für das Kamera-Software-Entwicklungsteam. Jetzt hat der Experte in einem Interview mit PetaPixel viele Details zu der spannenden Entwicklung des Kamera-Systems für das iPhone 15 Pro verraten.McCormack geht dabei auf eine Frage ein, die unter iPhone-Nutzern auch in diesem Jahr wieder aufkommen dürfte. Warum wählt Apple beim iPhone 15 Pro als Standard-Einstellung 24 Megapixel, obwohl der Hauptsensor 48 Megapixel aufweist? Laut dem Apple-Experten haben seine Entwickler hier vor allem eine Zahl im Auge: die Verarbeitungszeit.Demnach wählt man mit dem Ansatz einen Mittelweg, der es erlaubt, die Nachbereitungszeit der Bilder optimal zu nutzen. "Wenn wir mit 24 Megapixeln fotografieren, nehmen wir 12 hoch (belichtete) und 12 niedrig (belichtete) Bilder auf (...) wählen sie aus und fügen sie dann zusammen."Dieser Prozess mache es möglich, bei den Standardbildern mit 24 Megapixeln sogar einen "größeren Dynamikbereich" darstellen zu können. Denn: bei voller Sensorauflösung können wegen der Dateigröße bei gleicher Verarbeitungszeit nur weniger Bilder auf diese Art zusammengefügt werden.Zu guter Letzt hat die Wahl von 24 Megapixeln als Standard noch einen Vorteil, der für das Bediengefühl der iOS-Kamera von entscheidender Bedeutung ist. Bei der Standard-Auflösung kann Apple die Auslöseverzögerung auf ein Minimum reduzieren, bei 48 Megapixel kann das iPhone dagegen nicht so schnell auslösen.