Apple Watch 9: Noch nicht bekanntes Modell taucht in Datenbank auf

Neben den vielen Gerüchten zu der in Kürze erwarteten, neuen Apple Watch Series 9 gibt es auch immer mehr Hinweise von Drittanbietern und Co. Jetzt ist ein noch unbekanntes Watch-Modell in einer Bluetooth-Datenbank aufgetaucht.

Mit dem Näherrücken des erwarteten Vorstellungs- und Veröffentlichungsdatums der Apple Watch Series 9 im September 2023 erfährt man nun immer weitere Details über das neue Modell.Nun wurde ein bisher nicht bekanntes Watch-Modell in der "Bluetooth Launch Studio"-Datenbank entdeckt. Die Datenbank enthält eine Liste von Geräten, die noch vor ihrer Veröffentlichung stehen. Die Datenbank dient der Bluetooth Special Interest Group für einen Überblick über Geräte, die den Bluetooth-Standard verwenden.Die Angaben in der Launch Studio-Datenbank sind in der Regel spärlich und verraten somit nicht allzu viel über bevorstehende Geräte-Starts, außer den Start selbst. Solche Leaks gibt es zudem eigentlich regelmäßig und bestätigen sich schließlich. Der jetzt aufgetauchte Eintrag stellt dabei keine Ausnahme dar.Der Eintrag, der von dem Online-Magazin MacRumors entdeckt wurde, gibt keine wirklichen Informationen über die Geräte preis. Stattdessen handelt es sich um einen einzigen Eintrag, der von einem "WatchOS Profile Subsystem 2023" spricht. Mit der Einführung von watchOS 10 würde man erwarten, dass Apple daran interessiert ist, Änderungen an der Apple Watch Series 9 vorzunehmen, um den Meilenstein zu reflektieren.Gerüchte haben jedoch wiederholt darauf hingewiesen, dass die Änderungen in diesem Jahr nicht so groß sein werden und erst mit der Apple Watch 10 (oder häufig Apple Watch X genannt) sichtliche Veränderungen bringen sollen. Die Series 9 wird laut ältere Gerüchte voraussichtlich in den Größen 41 und 45 Millimeter angeboten werden.Wirklich neu wird nur die Leistung des S9-Chips und die mit verbundenen Verbesserungen sein. Nach relativ minimalen Chipverbesserungen in den Vorgängermodellen soll die S9 im Vergleich in diesem Jahr angeblich deutlich mehr Leistung bieten.Eine aktualisierte Apple Watch Ultra soll ebenfalls auf der Liste des Konzerns stehen, aber auch da ist außer dem Chip-Upgrade in diesem Jahr bisher nicht viel anderes zu erwarten. Laut den Gerüchten wird es in diesem Jahr keine neue Apple Watch SE geben.