Wear OS 4: Google gibt alles, um mit der Apple Watch Schritt zu halten

Die Apple Watch ist die dominante Smartwatch , Google hat mit dem Launch von WearOS 4 erneut zum Angriff geblasen - und sieht erste Erfolge. Jetzt hat man bei der Google I/O gezeigt, mit welchen Features man das Android-Smartwatch-System noch attraktiver machen will.

Google I/O: Wear OS 4 bekommt neue Funktionen und Apps

Viel mehr Watchfaces

Zusammenfassung Google feiert Erfolge seit Wear OS v3 vor 2 Jahren: 5x mehr Wear OS-Uhren.

Google Home App für Smartwatches, Fernsteuerung von Klingeln & Schlössern.

WhatsApp & Spotify mit angepassten Apps für Wear OS 4.

Google & Samsung entwickeln neues Format für Watchfaces.

Mehr Auswahl an Watchfaces & energieeffiziente Entwicklung.

Zum Start der Präsentationen rund um sein Smartwatch-Betriebssystem lässt es sich Google nicht nehmen, erst einmal die vermeintlichen Erfolge zu feiern. Seit Wear OS vor zwei Jahren mit Version 3 vollständig überarbeitet wurde, "gibt es fünfmal so viele Wear OS-Uhren wie zuvor", so das Unternehmen. In diesem Jahr möchte man diesen Schwung mit vielen neuen Funktionen mitnehmen.Wichtige Baustelle ist die Verfügbarkeit von Apps. Google schraubt weiter daran, die eigenen Anwendungen für das Handgelenk fit zu machen. Mit Wear OS 4 gehen unter anderem die Arbeiten an der Google Home App für Smartwatches weiter. Zu den unterstützten Funktionen zählt auch die Möglichkeit, smarte Türklingel- und Schlösser mit der Uhr fernzusteuern. Weitere Anwendungen, die eigene Anpassungen mit Wear OS 4 erhalten werden: Google verspricht, dass noch in diesem Jahr wichtige Google Workspace Apps wie Gmail und der Google Kalender mit angepassten UI und neuen Funktionen ausgeliefert werden.Vielleicht noch entscheidender ist aber, dass auch dritte Entwickler sich um angepasste Versionen bemühen. Google verkündet unter anderem stolz, dass WhatsApp seine allererste Smartwatch-App für WearOS 4 vorbereitet. Spotify arbeitet aktuell daran, zum Launch der neuen Firmware neuen Kacheln bereitzustellen, auch Peloton plant eine direkte Integration.Zu guter Letzt ist sich Google bewusst, dass man Nutzern bei den Watchfaces mehr Auswahl bieten muss. Zusammen mit Samsung hat man dafür ein neues Format entwickelt , das es Entwicklern und Designern deutlich leichter machen soll, hochwertige und energieeffiziente Watch Faces für Wear OS 4 zu erstellen.