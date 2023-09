Seit einigen Tagen steht das neue Funktions-Update für die Apple Watch parat. Jetzt kristallisiert sich heraus, dass es mit watchOS 10 bei vielen Nutzern Probleme mit der Akku-Laufzeit gibt - die Uhren sind viel zu schnell leer.

Uhren verlieren viel zu schnell an Laufzeit

Bug oder Hintergrundaktivitäten

Normale Probleme?

Zusammenfassung Neues Update für Apple Watch führt zu Akku-Problemen

Nutzer berichten von deutlich reduzierter Akku-Laufzeit

Alle von Watch OS 10 unterstützten Modelle betroffen

Neue Funktionen wie Widgets und Smart Stacks könnten Ursache sein

Vermutung: Mehr Hintergrundaktivitäten belasten den Akku

Update-Prozess könnte zu höherem Stromverbrauch führen

Nutzerverhalten nach Update könnte ebenfalls Rolle spielen

Das melden frustrierte Apple Watch-Besitzer , nach dem sie das Update durchgeführt hatten. In den einschlägigen Apple-Foren und bei Reddit haben sich nun schon lange Threads gebildet, die über Probleme und Lösungsansätze berichten.Betroffen sind den ersten Erkenntnissen nach alle noch von watchOS 10 unterstützen Modelle, wobei ältere Uhren teils in wenigen Stunden ihre Power verlieren, die ansonsten zumindest den ganzen Tag durchgehalten hatten.Da Apple mit watchOS 10 unter anderem Widgets und die sogenannten Smart Stacks eingeführt hat, befürchten viele Nutzer, das ihre plötzlich teils um die Hälfte reduzierte Akku-Laufzeit mit diesen Neuerungen zusammen hängen könnte.Vermutet wird, dass die Uhr nun mehr Hintergrundaktivitäten laufen hat, die zu viel Batterielaufzeit kosten. Da könnte auch ein Bug sein übrigens dazutun und die Geräte schnell "leer saugen".Eine andere Fehlerquelle könnte bei dem Update selbst zu suchen sein. Bei größeren Updates werden viele Einzelabschnitte geändert und eine Neuindexierung durchgeführt. Das könnte - so zumindest eine weite These - dazu führen, dass die Apple Watch nach dem Update sich zunächst neu sortiert und eine entsprechend höhere CPU-Leistung einfordert. Das würde auch zu einem höheren Stromverbrauch führen.Natürlich wird auch diskutiert, ob die kurzen Laufzeiten nicht vielmehr damit zusammenhängen, dass Nutzer nach dem Update einfach mehr mit ihrer Uhr herumspielen, da sie alle Neuerungen ausprobieren möchten oder sich noch nicht an die neue beziehungsweise geänderte Bedienweise gewöhnt haben.Ausschließen lässt sich das nicht. Es ist derzeit auch nicht bekannt, ob das Problem vielleicht schon mit dem ersten Update für watchOS 10 adressiert wurde. Die Meldungen der Laufzeit-Probleme haben bisher aber zumindest bisher nicht wieder nachgelassen.