Nach 10 Jahren: Apple Watch X soll für ein großes Redesign sorgen

Im September 2014 wurde die erste Apple Watch vorgestellt, seit April 2015 ist sie offiziell erhältlich. Dabei hat sich das Design der Smartwatch über die letzten Jahre kaum verändert. Abseits von größeren Displays und dem bulligen Ultra-Ableger hat Apple an der Designsprache weitestgehend festgehalten.Der Bloomberg-Reporter und Apple-Experte Mark Gurman ist allerdings sicher, dass in Cupertino bereits an einem gänzlich neuen Modell gearbeitet wird - einer möglichen Apple Watch X. Der US-amerikanische Hersteller soll dabei mit dünneren Gehäusen und neuen Möglichkeiten zur Verbindung von Armbändern experimentieren.Vor allem das aktuelle Armbandsystem soll den Entwicklern ein Dorn im Auge sein. Dass Nutzer auch jetzt noch die Bänder der ersten Apple-Watch-Generation nutzen können, sei zwar ein Vorteil, doch das System soll technisch gesehen zu viel Platz einnehmen. Dieser könnte laut Gurmans Quellen besser für neue Komponenten oder aber größere Batterien genutzt werden.Ein magnetisches Armbandsystem könnte das aktuelle ersetzen, bei dem die Bänder aus Kunststoff, Leder oder Metall in eine Gehäusekerbe geschoben werden. Ob die damit verbundene Technologie bis zur angepeilten Markt­ein­führung der Apple Watch X im Jahr 2024 oder 2025 ausgereift sein wird, ist derzeit noch unklar.Ferner wird die Apple Watch X in Verbindung mit der Umstellung von OLED- auf Micro-LED-Displays gebracht, die von Apple selbst angefertigt werden könnten ( wir berichteten ). Mit diesem Schritt versucht sich Apple angeblich von der Abhängigkeit zu Samsung zu lösen.Bis die Apple Watch X ihr mögliches Debüt feiert, startet in Cupertino ab September die Marketingmaschine der Apple Watch Series 9. Gurman sagt für die diesjährige Neuauflage der Smartwatch allerdings nur geringe Upgrades in Form von einem schnelleren Prozessor und neuen Farboptionen voraus - "das wohl kleinste Upgrade in der Geschichte des Produkts."