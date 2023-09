Mortal Kombat 1: Switch-Version als 'Raub' und 'respektlos' bezeichnet

Offiziell erscheint Mortal Kombat 1 morgen, Besitzer der Premium Edition können auf das Spiel aber bereits seit einigen Tagen zugreifen. Die Kritiken sind auch positiv, zumindest dann, wenn man eine aktuelle Konsole besitzt. Switch-Besitzer sollten das Spiel indes meiden.

Die Mortal Kombat-Reihe hat viele Fans und das Spiel bzw. das gesamte Franchise (Filme miteingerechnet) gehört mittlerweile auch bei uns zur Popkultur. Seit einigen Tagen können die ersten auch den neuesten Teil der Reihe spielen, Mortal Kombat 1 ist dabei ein Reboot und kein Remake, alle Veröffentlichungen zusammengerechnet ist es der mittlerweile zwölfte Teil.Fans und Besitzer eines PCs sowie einer PlayStation 5 und Xbox Series X/S können wohl auch beruhigt zugreifen. Wer eine Switch sein Eigen nennt, der sollte sich hingegen einen Kauf des Spiels eher verkneifen oder zumindest auf eine signifikante Preissenkung warten. Denn mit 70 Euro kostet das Spiel nahezu so viel wie die Version für PS5 und Xbox Series X - die Qualität des Spiels kann in der Switch-Version aber nicht ansatzweise mit den anderen Varianten mithalten.Auf Twitter bzw. X gibt es mittlerweile diverse direkte Vergleiche der beiden Versionen und diese zeigen, dass zwischen Switch- und PS5-Version regelrecht Welt liegen (via Eurogamer ). Nutzer bezeichnen die Ausgabe für die Nintendo-Konsole als "Raub" und "respektlos"."Die Switch-Version von Mortal Kombat 1 ist zum Heulen. Warum haben sie nicht einfach auf die Switch-Konsole der nächsten Generation gewartet, die Tatsache, dass sie 70$ kostet, ist Raub", schreibt ein Nutzer namens @SynthPotato, dieser zeigt auch die Screenshots, die eine eindeutige Sprache sprechen.Nutzer sagen zwar, dass Mortal Kombat 1 auch auf der Switch Spaß mache, aber denselben Preis zu verlangen dennoch "fast schon kriminell" sei. Der für seine Nintendo-Inhalte bekannte TikTok-User Johniibo meinte etwa, dass Mortal Kombat 1 optisch an ein PlayStation-1-Spiel erinnert.