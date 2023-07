Nintendo Switch 2: Microsoft leakt Details zum Release-Zeitraum

Die Nintendo Switch 2 könnte früher als angenommen erscheinen. Einer Information von Microsoft zufolge wäre es denkbar, dass der Nachfolger im Laufe des kommenden Jahres auf den Markt kommt. Eine offizielle Ankündigung steht bislang allerdings noch aus.

In den letzten Wochen sind einige Gerüchte zum Nachfolger der Spielekonsole Nintendo Switch aufgetaucht. Das Hybrid-Gerät wurde ursprünglich 2017 veröffentlicht. Obwohl der japanische Publisher in der Zwischenzeit ein verbessertes Modell mit OLED-Bildschirm auf den Markt gebracht hat, dürfte eine neue Generation nicht mehr weit entfernt sein. Die Hardware der Switch gilt als nicht mehr zeitgemäß und kommt bei den neuesten Titeln oft an ihre Grenzen.Im Rechtsstreit um die Übernahme von Activision Blizzard hat Microsoft nun die Switch 2 erwähnt (via Reddit ). Die Redmonder haben bestätigt, dass Nintendo an dem Nachfolger arbeitet und nennen das Jahr 2024 als Release-Zeitraum. Dabei bleibt jedoch offen, ob es sich hierbei um Spekulation handelt oder ob Microsoft bereits über geheime Informationen verfügt.Sollte der Switch-Nachfolger tatsächlich in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen, dürften die Redmonder schon an Spielen für die neue Nintendo-Konsole arbeiten und entsprechende Entwickler-Kits besitzen. Falls Microsoft noch nicht über Details zum nächsten Modell verfügt, würde der Konzern nicht vom Launch im kommenden Jahr ausgehen.Da die Konkurrenten von Microsoft und Sony ebenfalls etwa sieben Jahre nach ihren Vorgängern angeboten wurden, wäre ein Release im nächsten Jahr realistisch. Dennoch sollte beachtet werden, dass Nintendo die Informationen bisher nicht bestätigt hat. Aus einem Finanzbericht geht hervor, dass der Konsolen-Hersteller bis zum 31. März 2024 keine neue Hardware ver­öf­fent­li­chen möchte. Womöglich wird die Switch 2 demnächst vorgestellt und im April 2024 oder wenige Monate später auf den Markt gebracht.