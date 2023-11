Doctor Who feiert 60. Jahrestag - mit Surface Duo-"Cameo-Auftritt"

Die BBC-Science-Fiction-Serie "Doctor Who" feiert derzeit den 60. Jahrestag der ersten Folge der Serie, die am 23. November 1963 ausgestrahlt wurde. Dazu gibt es seit gestern nun auch ein neues Special - und ein Pressefoto, das bei Microsoft-Fans die Herzen höher schlagen lässt.

Doctor Who Specials zum 60. Jahrestag

Die Serie über einen menschlich aussehenden Außerirdischen, der mit seinem handlichen TARDIS-Schiff das Böse in Raum und Zeit bekämpft, kehrt mit insgesamt drei neuen Specials zum 60. Jahrestag zurück. von Ab dem 25. November werden diese auf BBC und beim Streaming-Dienst Disney+ ausgestrahlt.Der X-Account der Doctor Who-Fanseite Tards Central hat ein paar BBC-Pressefotos für das erste Special, The Star Beast (zu Deutsch "Das Monster von den Sternen") veröffentlicht.Eines davon zeigt den 14. Doctor, gespielt von David Tennant, der offensichtlich ein Surface Duo-Smartphone in der Hand hält. Neben ihr ist die Schauspielerin Ruth Madeley, die die neue Figur Shirley Ann Bingham spielt, zu sehen. Das Surface Duo ist sehr prominent in den neuen Bildern zum Special, sodass man kaum davon sprechen kann, dass es sich um einen Zufall handelt.Das nun ausgerechnet ein Surface Duo, also das Klapp-Smartphone, auf das Microsoft viele Hoffnungen für ein Comeback bei Handys gesetzt hatte, in dem Special erscheint, wird heiß diskutiert.Microsoft hat bisher weder eine neue Generation vorgestellt, noch das Surface Duo offiziell wieder eingestampft . Es hat eine Fan-Gemeinde, die den "Auftritt" bei Doctor Who nun richtig feiert - einige erhoffen sich ein Update aus Redmond mit einer neuen, dritten Generation des eigenwilligen Geräts.