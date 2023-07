Microsoft lässt das Surface Duo-Projekt langsam vor sich hinsterben

Als Innovation angepriesen, jetzt wohl auf dem Abstellgleis: Microsoft scheint das Interesse an der Weiterentwicklung der Surface Duo-Idee verloren zu haben. Fragen nach Updates für das Surface Duo 2 bleiben unbeantwortet, zur Zukunft hat man "nichts mitzuteilen".

Zu hoher Preis und ein Potenzial, das nie ausgeschöpft wurde: So könnte man kurz zusammenfassen, was viele an der Idee des Surface Duo seit dem Start vor drei Jahren kritisieren. Das Surface Duo 2, erschienen 2021, konnte für Microsoft keine Kehrtwende bringen, das Projekt gilt in der Industrie weitgehend als Fehlschlag. Jetzt gibt es Berichte, die nahelegen, dass Microsoft das Interesse an der Weiterentwicklung vollständig verloren hat. Windows Central ist sich auf Basis interner Quellen und jüngster Aussagen Microsofts sehr sicher, dass das Unternehmen in Bezug auf das Surface Duo-Projekt "die Segel streicht". Auf eine Reihe an Anfragen in Bezug auf weitere Updates der Android-Software antwortet Microsoft nur mit der Botschaft, dass man "nichts mitzuteilen" habe. Dieselbe Antwort folgt auf die Frage, ob die Produktion des Surface Duo 2 eingestellt wurde.In beiden Fällen will der Bericht aber auf Basis von internen Quellen über die eigentliche Entwicklung hinter den Kulissen Auskunft geben können. Demnach hat Microsoft die Produktion des Surface Duo 2 eingestellt. Das passt zu Meldungen von Nutzern , laut denen das Unternehmen im Rahmen von Garantieansprüchen jüngst keine Ersatzgeräte, sondern eine Rückerstattung gewährt."Meinen Quellen zufolge wurde ein Großteil des Surface Duo OS-Teams abgezogen, um an Teams Rooms für Android zu arbeiten", so Windows Central weiter zur Entwicklung im Software-Team. Diese Umstrukturierung habe zur Folge, dass es schon seit "einigen Monaten" keine Pläne mehr gibt, Android 13 auf das Surface Duo 2 zu bringen. Allerdings: ein ehemaliger Entwickler von Microsoft hat jüngst ein inoffizielles Update auf Android 13 bereitgestellt - allerdings mit Einschränkungen. Sicherheitsupdates für das Surface Duo 2 gibt es regulär noch bis Oktober 2024.