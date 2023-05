Surface Duo ohne Updates: Hat Microsoft seine Smartphones aufgegeben

Microsoft hat seine Dual-Screen-Smartphones möglicherweise entgegen aller anderslautenden Bekundungen nach der Aktualisierung auf Android 12L aufgegeben. Angeblich wird die Software für das aktuelle Microsoft Surface Duo nicht mehr weiterentwickelt.

Seit dem Upgrade auf Android 12L tut sich nichts mehr

Zusammenfassung Microsoft hat offenbar seine Dual-Screen-Smartphones aufgegeben.

Nach dem letzten großen Update auf Android 12L findet keine Weiterentwicklung mehr statt.

Fehlerbehebungen werden nicht mehr ausgeliefert.

Microsoft-eigene Software-Teams entwickeln ihre Apps nicht mehr für das Surface Duo.

Microsoft äußert sich nicht zu dem Thema und arbeitet an anderen Produkten.

Gerüchte um ein Surface Duo 3 mit vollflächigem Display.

Stand des Projekts ist unklar.

Microsoft

Wie die Kollegen von Windows Central berichten, hat Microsoft seine Smartphones mit den beiden per Scharnier verbundenen Bildschirmen offenbar aufgegeben. Nachdem im Oktober 2022 das letzte große Update auf Android 12L erfolgte, findet offenbar keine Weiterentwicklung der Software für das Hybrid-Smartphone mit dem Doppel-Display mehr statt.Mit der Aktualisierung auf Android 12L wurden zwar viele neue Features eingeführt, gleichzeitig war der Release aber auch von zahlreichen Bugs geprägt, deren Beseitigung bis heute noch immer aussteht. Seit dem Update hat Microsoft nur einen einzigen Bugfix vorgenommen, auch wenn immer wieder die Sicherheitsupdates für das Android-Betriebssystem bereitgestellt wurden.Zuletzt kam aber sogar die Bereitstellung von Sicherheitsupdates für Android 12L auf dem Surface Duo ins Stocken, denn noch steht das Update für den Monat April aus, nachdem man sonst immer recht pünktlich lieferte. Unterdessen entwickeln außerdem die Microsoft-eigenen Software-Teams ihre Apps anscheinend nicht mehr für das Surface Duo weiter. So erhielt die SwiftKey-Tastatur-App kürzlich auf allen anderen Geräten ein Update, mit dem der KI-gestützte Bing-Chatbot integriert wurde - nur nicht auf dem Surface Duo.Microsoft wollte sich auf Anfrage der Kollegen von Windows Central nicht zu dem Thema äußern. Auch zur Arbeit an Android 13 für das Surface Duo gab es bisher keine Neuigkeiten und das Unternehmen wollte hierzu auch keine neuen Angaben machen. Hintergrund der "Totenstille" um das Surface Duo und seine Software sind offenbar die jüngsten Entlassungen bei dem Softwarehersteller.Das bisher mit der Software für das Surface Duo betraute Team arbeitet unterdessen an anderen Produkten, die nicht spezifisch auf das Foldable-Smartphone zugeschnitten sind. Es gab zwar bereits Gerüchte, laut denen Microsoft an einem Surface Duo 3 arbeitet, bei dem man auf ein vollflächiges faltbares Display umstellen will. Wie es um dieses Projekt bestellt ist, ist ebenfalls noch offen.