Neue Apple AirPods: Hörtest, Fiebermesser und USB-C im Gespräch

Experten sind sicher, die Apple AirPods sollen sich von klassischen Wireless-Kopfhörern in Gesundheits-Gadgets verwandeln. Mit Sensoren für Hörtests und zur Temperaturmessung könnten sie zukünftig abseits der Apple Watch das Health-Portfolio des Unternehmens definieren.

Erkennung von Fieber und Co. via Temperatursensoren

Apple AirPods 2 + Ladecase Jetzt für 149 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Daniel Romero / Unsplash

Gerüchten zufolge soll Apple an einer neuen Hörtestfunktion für AirPods arbeiten, die es ermöglichen könnte festzustellen, wie gut eine Person hören kann. Und das über ein simples Abspielen spezieller Töne und Geräusche. "Die Idee ist, den Nutzern bei der Suche nach Hörproblemen zu helfen, ähnlich wie die EKG-App der Apple Watch bei Herzproblemen", sagt der oft gut informierte Apple-Experte und Bloomberg-Reporter Mark Gurman Ob es dafür eine neue AirPods-Generation braucht oder ob auch bestehende Modelle um jene Funktionen ergänzt werden könnten, ist bisher nicht bekannt. Schließlich bietet Apple bereits jetzt mit Software-Features wie "Conversation Boost" und "Live Listen" diverse Hilfsmittel an.Abseits davon soll das Unternehmen prüfen, ob man sich mit seinen Truly-Wireless-Kopfhörern zukünftig als Hörgerät positionieren kann. Ein laut Gurman großer Markt mit einem US-Umsatz von jährlich 10 Milliarden US-Dollar, dem eine "Neuerfindung" gut stehen könnte.Apple soll zudem an neuen AirPods-Sensoren arbeiten, die in der Lage sind, die Körpertemperatur der Nutzer im Ohr zu ermitteln. Eine Messung im Gehörgang könnte deutlich präziser sein als die der Apple Watch Series 8 am Handgelenk, welche aktuell vorrangig bei der Überwachung der Fruchtbarkeit zum Einsatz kommt. In Zukunft möchte man allerdings auch Erkältungen und andere Krankheiten mithilfe der sensorisch gesammelten Daten erkennen.Gurman geht davon aus, dass die geplanten Gesundheitsfunktionen für AirPods noch mehrere Monate oder sogar Jahre auf sich warten lassen könnten. Schließlich geht man bei Apple von einem derzeit dreijährigen Upgrade-Zyklus für AirPods aus. Zuletzt wurden die AirPods Pro im Jahr 2022, die normalen AirPods im Jahr 2021 aktualisiert. Größere Neuerungen werden somit vor allem 2024 bzw. 2025 erwartet.Noch zuvor könnte es geplant sein, die (kabellosen) Ladecases der Kopfhörer vom proprietären Lightning-Anschluss auf USB-C-Ports umzustellen. Vor allem auch, um sich vorab den neuen EU-Richtlinien zu beugen, die auch für die nächsten iPhone-Generationen gelten. Ebenso stehen potenzielle Preissenkungen für ältere AirPods-Generationen und die zur WWDC 2023 angekündigten Audio-Features in Verbindung mit iOS 17 im Raum. Mit gänzlich neuer AirPods-Hardware rechnen die Experten somit derzeit nicht.