Zenfone 11: Asus macht Schluss mit kompakten High-End-Smartphones

Bei Asus hat man sich zwar offiziell nicht von der durchaus beliebten Zen­fone-Serie verabschiedet, doch in diesem Jahr ist endgültig vor­bei, was die kleinen Flaggschiffe" des taiwanischen Herstellers angeht. Das Zenfone 11 (Ultra) ist nicht kleiner als andere Top-Smartphones.

ASUS

Rebranding für das ROG Phone 8

Minimale Unterschiede

Zusammenfassung Asus stellt kein "kleines Flaggschiff" mehr her

Zenfone 11 Ultra ähnelt dem ROG Phone 8

Leaks zeigen kaum Unterschiede zum Gaming-Smartphone

Kameramodul leicht verändert, Design sonst identisch

Technik gleicht dem ROG Phone 8 stark

Farbvarianten unterscheiden sich nur durch Rückseite

Unklarheit über Preis und Marktstart des Zenfone 11 Ultra

Eigentlich zeichnete es sich schon länger ab, dass Asus in diesem Jahr kein kompaktes Smartphone mit Top-Ausstattung mehr anbieten würde. Zwar wurde auch das Zenfone 10 zuletzt in vielen Testberichten gelobt und erhielt wegen seiner im Vergleich zu anderen High-End-Geräten eher kleinen Bauweise viel Aufmerksamkeit, doch wurde wohl auch Asus von der Realität eingeholt.Aufgrund einer wahrscheinlich eher enttäuschenden Nachfrage und neuer Sparzwänge anlässlich einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung ist das Zenfone 11 Ultra nur noch ein "auf normal getrimmter" Klon des Asus ROG Phone 8. Das heißt, dass Asus nicht mehr den Aufwand betreibt, zwei eigenständige Produktreihen zu entwickeln, sondern das vor einigen Wochen vorgestellte Gaming-Smartphone lediglich etwas "entschärft", um sein "ziviles" High-End-Smartphone entstehen zu lassen.Dass dem so ist, belegen jetzt umfangreiche Leaks zum Asus Zenfone 11 Ultra, die von Evan Blass und einem Reddit-User jüngst veröffentlicht wurden. In beiden Fällen zeigen die offiziellen Marketing-Render ein durchaus attraktives High-End-Smartphone, das sich, abgesehen von der in einer Reihe bunter Farben erhältlichen Rückseite ohne LED-Beleuchtung und auffälligen Logos, auf den ersten Blick nicht vom ROG Phone 8 unterscheidet.Wer auf Details achtet, stellt fest, dass Asus das Kameramodul in seiner Form minimal gegenüber dem ROG Phone 8 geändert hat, doch insgesamt ist die Formensprache praktisch identisch. Auch technisch sind sich die beiden Asus-Smartphones in vielerlei Hinsicht extrem ähnlich, denn sie haben das gleiche Display und mit dem Snapdragon 8 Gen 3 auch die gleiche Hardware-Basis.Dafür, dass Asus beim Zenfone 11 Ultra auf verschiedenen Wegen Kosten spart, spricht unter anderem auch, dass sich die verschiedenen Farbvarianten nur durch die Farbe der Rückseite unterscheiden. Alle Modelle haben den gleichen dunklen Metallrahmen, sodass man keine zusätzlichen Produktionsstränge für andersfarbige Modelle einsetzen muss.Wann und zu welchen Preisen das Asus Zenfone 11 Ultra mit seinem 6,78 Zoll großen Display mit bis zu 144 Hertz Bildwiederholrate auf den Markt kommen wird, ist unklar. Denkbar wäre, dass Asus die Preise unter anderem durch eine weniger üppige Speicherausstattung niedrig zu halten versucht, während das ROG Phone 8 die oberen Preissegmente bedient.