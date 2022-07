Asus nimmt kompakt noch ernst: Zenfone 9 bleibt klein und gut gerüstet

Mit dem Zenfone 9 bleibt Asus der Idee des kompakten Smartphones mit Highend-Innenleben treu. Das Modell setzt auf dieselben Dimensionen des Vorgängers, kommt aber mit aktueller Spitzentechnik daher. Der Verkaufsstart steht schon bald an.

Kompakt, mit Spitzentechnik: Das Zenfone macht es so

ASUS ZenFone 9 Produktvideo

Die technischen Details

Asus Zenfone 9 Spezifikationen: Display 5.9" 1080x2400 (20:9), 445 ppi

Samsung AMOLED 120 Hz Display

112% DCI-P3, 151% sRGB, HDR10+ CPU und GPU Snapdragon 8+ Gen 1

Bis zu 3,2 GHz CPU-Taktfrequenz mit Qualcomm Adreno 730 GPU Speicher RAM: 6 / 8 / 16 GB - LPDDR5

ROM: 128 / 256 GB - UFS 3.1 Batterie 4300 mAh Hochleistungs-Akku mit 30W HyperCharge-Adapter Wireless WiFi 6E Qualcomm WCN6856 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO)

Bluetooth 5.2 mit Unterstützung für Snapdragon Sound und Qualcomm aptX Adaptive, aptX Lossless

Wi-Fi Direct

NFC Kameras Rückwärtige Kamera

50 MP Sony IMX766-Sensor mit Gimbal OIS, 2x2 OCL, PDAF

12 MP Sony IMX363-Sensor

Front-Kamera

12 MP Sony IMX663 Sensor

Features

6-Achsen-Hybrid-Gimbal-Stabilisator

Lichtspur-Modus (Beta)

Unterstützt 8K/4K-Videoaufnahmen

Audio-HDR-Aufnahme Audio Zwei Stereolautsprecher mit Qualcomm-Verstärkern

3,5-mm-Kopfhöreranschluss mit Qualcomm Aqstic WCD9380

Audio-Optimierung durch Dirac Video 8K UHD (7680 x 4320) Video bei 24 fps + EIS

4K UHD (3840 x 2160) Video mit 30 / 60 Bildern pro Sekunde + EIS

1080p FHD-Videoaufnahme mit 30 / 60 fps + HyperSteady Sensoren Beschleunigungssensor, E-Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Fingerabdrucksensor, Gyro (unterstützt ARCore), Hall-Sensor SIM 2x NanoSIM Navigation GNSS-Unterstützung GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5) und NavIC (L5) Betriebssystem Android 12 mit ASUS ZenUI 9 Maße 146,5 x 68,1 x 9,1 mm Gewicht 169 g Farben Midnight Black

Moonlight White

Sunset Red

Starry Blue Preis Ab 799 Euro, ab 12.08.2022

ASUS

Wie immer bei einem Bericht zu "kompakten" Smartphone-Modellen: Ja, die Grenzen, was kompakt bedeutet, haben sich in den letzten Jahren deutlich verschoben. Statistisch ist die durchschnittliche Größe mobiler Displays in 5 Jahren um 50% gewachsen - bei den Top-Modellen liegt dieser Wert noch deutlich höher. Dazu kommt ein weiterer Trend: kleine Modelle haben oft schlechtere Hardware. Das Zenfone ist hier ein angenehmer Ausreißer, der jetzt in die neunte Generation geht.Schon Anfang des Monats hatte Asus das Modell in einem kurzen Teaser gezeigt, jetzt ist das Zenfone 9 offiziell vorgestellt und mit einem Preis sowie Datum für den Verkaufsstart versehen. Mit 5,9 Zoll OLED-Display und Top-Technik kann man eines der bestgerüsteten Highend-Smartphones im kompakten Format bieten. Der Preis geht im Vergleich zum Vorgänger ordentlich nach oben: für die kleinste Speicher-Variante mit 8 GB RAM und 128 GB Hauptspeicher werden 799 Euro verlangt, das entspricht einer Steigerung von 120 Euro. Die Verfügbarkeit soll zum 12. August gegeben sein.Mit einer Dicke von 9,1 mm gönnt sich das Zenfone 9 etwas mehr als vergleichbare Smartphones in dieser Größenklasse - das Sony Xperia 5 III kommt hier etwa auf 8,2 mm. Dafür fällt das Modell bei den weiteren Gehäuse-Ausmessungen meist etwas kompakter aus als andere kleine Geräte: 15 Zentimeter Höhe und 7 Zentimeter Breite sind sehr gute Werte. Dazu kommt eine Zertifizierung nach IP68, also Wasser- und Staubdichte.Beweisen kann sich das Zenfone 9 dann im Inneren: Mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 hat man das schnellste zu bieten, was Qualcomm aktuell an SOCs bereitstellt. Anstelle von Heatpipes, wie beim Vorgänger, setzt man nun auf eine Dampfkammer sowie einen neuen Wärmeverteiler, der Kupfer, Graphitplatten und Wärmeleitpaste verwendet, um die Abwärme zu regulieren. Alle weiteren Angaben zu Display, Kamera und Co. findet ihr im Anschluss im Überblick.