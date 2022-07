ZenFone 9: Asus-Video zeigt kompaktes Flaggschiff-Smartphone vorab

Asus hat erst vorgestern das ROG Phone 6 für Gaming-Fans vorgestellt, bald dürfte aber das ZenFone 9 folgen, mit dem man eher den Massenmarkt der Smartphone-Kunden ansprechen will. Asus geht hier erneut andere Wege und will ein kompaktes Flaggschiff-Gerät bieten.

Reichlich gute Hardware im kompakten Format

ASUS ZenFone 9 Produktvideo

Alles dran, alles drin, aber keine Spielereien

ASUS

Der taiwanische PC-Hersteller Asus wird offenbar schon bald mit dem ZenFone 9 ein neues, kompaktes Flaggschiff-Smartphone auf den Markt bringen. Der Konzern veröffentlichte offenbar unbeabsichtigt ein 1-minütiges Video, in dem das ZenFone 9 gezeigt wird, bereits vorab über einen seiner YouTube-Kanäle. Laut TechGoing wurde der Clip zwar rasch entfernt, aber natürlich wie so oft noch rechtzeitig von jemandem heruntergeladen.Das Video zeigt ein offensichtlich bestens ausgestattetes Android-Smartphone, das kräftige, matte Farben mit einem jeweils in Schwarz oder Silber gehaltenen Metallrahmen kombiniert. Anders als bei vielen anderen aktuellen Smartphones verzichtet Asus auf eine Überladung mit diversen Kameras, sondern verbaut "nur" zwei Kameras.Die Hauptkamera des ZenFone 9 5G nutzt den Sony IMX766-Sensor mit 50 Megapixel, während die zweite Kamera wahrscheinlich für Weitwinkelaufnahmen gedacht ist. Die Hauptkamera bekommt außerdem ein "Gimbal" spendiert, also einen leistungsfähigen optischen Bildstabilisator, bei dem das gesamte Kameramodul in alle Richtungen schwingen kann, um Vibrationen und Wackler auszugleichen.Das Display des ZenFone 9 ist 5,9 Zoll groß und somit kleiner als bei den meisten aktuellen High-End-Smartphones. Es handelt sich um ein AMOLED-Panel mit maximal 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, das ein links unter dem oberen Rand integriertes Loch für die Frontkamera aufweist. Das Gerät ist zudem nach IP68 als wasserdicht zertifiziert und bringt dennoch einen Kopfhöreranschluss mit. Außerdem gibt es Stereolautsprecher.Der Fingerabdruckleser ist im rechten Rand des Gehäuses integriert und soll über eine Wischfunktion auch zum Scrollen verwendet werden können. Das Asus ZenFone 9 ist auch in Sachen Performance gut dabei, denn unter der Haube tut der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 seinen Dienst, also ein bis zu 3,2 Gigahertz schnelles High-End-SoC. Einzig der Akku ist mit 4300mAh etwas kleiner als bei größeren Flaggschiff-Smartphones.Wann und zu welchen Preisen das Asus ZenFone 9 auf den Markt kommt, bleibt vorerst ebenso offen wie die Frage nach weiteren Spezifikationen oder zusätzlichen Modellvarianten der neuen Smartphone-Serie aus Taiwan.