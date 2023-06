Weiter kompakt: Asus zeigt ZenFone 10 mit 5,9 Zoll, nennt Termin

Asus möchte bald wieder ein neues Flaggschiff-Smartphone anbieten, das nicht nur auf Gaming-Fans ausgerichtet ist. Der taiwanische PC-Hersteller hat jetzt einen ersten offiziellen Blick auf das Asus ZenFone 10 gegeben, denn man veröffentlichte ein Teaser-Foto.

Asus ZenFone 10: Erste Teaser-Bilder veröffentlicht

Display-Größe und Frontkamera

Zusammenfassung Asus veröffentlicht erstes Bild des ZenFone 10.

Präsentationsdatum: 29. Juni 2023.

Kompaktes 5,9"-Display mit Frontkamera in linker oberer Ecke.

Asus setzt auf aktuellen Snapdragon 8 Gen 2.

5000mAh-Akku, 6-Achsen-Bildstabilisator und Wireless-Charging.

Neue Farbpalette und wahrscheinlich eine 200-Megapixel-Hauptkamera.

Asus plant internationalen Start des ZenFone 10.

Spekulationen über Display-Größe widerlegt: 5,9" bleibt.

ASUS

Asus hat nicht nur ein erstes Bild des ZenFone 10 über Instagram veröffentlicht , sondern auch den offiziellen Vorstellungstermin für sein neues Top-Smartphone genannt und eine entsprechende Website ans Netz gebracht. Die Präsentation erfolgt demnach am 29. Juni 2023 um 21 Uhr Ortszeit in Taipeh, Taiwan, was 15 Uhr deutscher Zeit entspricht. Allein die gewählte Uhrzeit macht schon deutlich, dass Asus mit dem neuen Smartphone auch international an den Start gehen will.Das Asus ZenFone 10 wird laut dem Teaser-Bild des Herstellers mit einem beinahe vollflächigen Display mit flacher Oberfläche auf den Markt kommen. Das Bild verrät außerdem, dass Asus an der Platzierung der Frontkamera in der linken oberen Ecke des Bildschirms festhält, also nicht auf eine mittlere Position umstellt. Auch die Display-Größe wird als sehr kompakt bestätigt.Mehr verrät der Hersteller bisher kaum, sodass weiterhin viel Raum für Spekulationen bleibt. Laut früheren Berichten wollte Asus sich vorerst vom Konzept eines besonders kompakten Top-Smartphones verabschieden. Hatte man zuletzt beim ZenFone 9 ein nur 5,9 Zoll großes Display verbaut, sollte die Bildschirmdiagonale beim neuen Modell jetzt auf 6,3 Zoll anwachsen. Wie Asus jetzt in ersten Teaservideos auf seiner Website bestätigt, bleibt es aber bei den kleinen Abmaßen: die Bildschirmdiagonale ändert sich nicht, das Panel ist also weiterhin 5,9 Zoll groß.Weiterhin ist bereits zu hören, dass Asus im ZenFone 10 auf den aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 setzt, also das leistungsfähigste SoC, welches Chipgigant Qualcomm derzeit für Android-Smartphones zu bieten hat. Weiteren Gerüchten zufolge will Asus eine Hauptkamera mit 200-Megapixel-Sensor von Samsung verbauen, während ein 5000mAh-Akku für ordentliche Laufzeiten sorgen soll. Asus selbst verrät bereits, dass man auf einen weiterentwickelten 6-Achsen-Bildstabilisator setzt, um wackelfreie Fotos und Videos zu ermöglichen. Außerdem bestätigt Asus, dass das ZenFone 10 mit Wireless-Charging und einer neuen Farbpalette daherkommen wird.