Neue iPhone 15 und 15 Pro-Farben ab Herbst: Das soll Apple planen

Interessante neue Gerüchte zur kommenden iPhone-Generation: Apple soll für das iPhone 15 Pro eine neue Farbe einführen, die Karmesinrot heißen könnte. Für die iPhone 15-Familie soll zudem eine mintgrüne Variante geplant sein.

Karmesinrotes iPhone 15 pro geplant?

Zusammenfassung Apple plant neue Farben für iPhone, Karmesinrot und Mintgrün.

Apple legt jedes Jahr spezielle Farben für iPhones fest.

Karmesinrot soll heller sein als das Violett beim iPhone 14

iPhone 15 & Plus sollen ähnliches Grün wie iPhone 12 erhalten.

Veröffentlichung der iPhones im September erwartet.

Das berichtet das Online-Magazin 9to5Mac und bezieht sich dabei auf die Meldung eines bekannten Leakers, der seine bisherigen Erkenntnisse über die neuen Farben bei Weibo geteilt hat.Apple legt in jedem Jahr spezielle neue Sonderfarben fest, mit denen für die iPhones geworden wird. Diese neuen Farben, die auf bestellte Modelle beschränkt werden, erhalten normalerweise die meiste Aufmerksamkeit unter den Farboptionen der Generation.Apples neue Farbe für das iPhone 15 Pro wird demnach ein dunkles Rot sein. Schon Anfang des Jahres gab es Hinweise dazu. Im Februar behauptete ein Leaker, dass Apple eine dunkelrote Farbe für das iPhone 15 Pro plant. Nun kam dazu ein zweiter Informant mit den gleichen Gerüchten über die Farbe "Karmesinrot" bei Weibo auf.Das Rot soll dabei schon dunkel sein, aber das iPhone insgesamt nicht so dunkel wie bei dem mit dem iPhone 14 Pro vorgestellten dunklen Violett-Ton.Laut 9to5Mac ist der Leaker offenbar für seine gute Treffsicherheit bekannt, was Voranmeldungen betrifft. Aus dieser Quelle stammte im vergangenen Jahr auch der Hinweis zu einem iPhone 14 Pro in einem "tiefen Violett". Die gleiche Quelle hat auch bereits über den neu gestalteten Ausschnitt für den Kamerablitz bei diesem Modell berichtet. Die Information gelten daher als legitim, auch wenn man derzeit keine Faktencheck dazu durchführen kann. Bilder von den neuen Farben sind auf jeden Fall noch nicht aufgetaucht.Neben der Farbe des iPhone 15 Pro erwähnte der Informant auch das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus, die beide in einem neuen Grünton erscheinen sollen. Die Farbe soll dem Grün des iPhone 12 und iPhone 11 ähneln.Erwartet wird, dass Apple die neue iPhone-15-Generation Anfang September vorstellen wird. Bis dahin wird es sicherlich auch noch den einen oder anderen Bilder-Leak - vielleicht dann auch mit den neuen Farben - geben.