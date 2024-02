Nubia Flip: bisher günstigstes Foldable-Smartphone startet für 599 Euro

Der chinesische Anbieter Nubia hat mit dem Nubia Flip 5G ein besonders günstiges Smartphone mit faltbarem Display vorgestellt. Mit einem Einstiegspreis von 599 Euro ist es das bisher günstigste Flip-Foldable, das bisher in Europa auf den Markt kam.

Nubia

Nubia drückt Einstiegspreis für Foldable-Phones

Mittelklasse- statt High-End-Chip unter der Haube

Zusammenfassung Nubia Flip 5G als günstiges Flip-Foldable vorgestellt

Startpreis von 599 Euro unterbietet Konkurrenz

Faltbares 6,9-Zoll OLED-Display mit hoher Auflösung

Einzelne 50-MP-Kamera und einfacher 2-MP-Sensor

Snapdragon 7 Gen 1 für ausreichende Leistung

8 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher ohne Erweiterung

Bald in Gold, Schwarz und wellenförmigem Violett erhältlich

Wer ein Smartphone mit Falt-Display erwerben will, muss bisher tief in die Tasche greifen. Selbst das "günstige" Motorola Razr 40 startete hierzulande für 899 Euro und damit recht teuer. Alternativ war nur der Griff zu Geräten aus den Vorjahren möglich. Die ZTE-Ausgründung Nubia sorgt nun zum MWC 2024 für Aufmerksamkeit, denn man bringt mit dem Nubia Flip 5G ein Foldable auf den Markt, das schon zum Start günstig zu haben ist.Für 599 Euro soll das neue Smartphone im Stil eines klassischen Klapp-Handys mit einem 6,9-Zoll großem, faltbaren OLED-Display aufwarten, das eine enorme Auflösung von 2790 x 1188 Pixeln bietet und mit maximal 120 Hertz Bildwiederholrate arbeitet. Das Display soll mindestens 200.000 Mal auf- und zugeklappt werden können, bevor Schäden auftreten.Auf der Rückseite sitzt ein kleines rundes Cover-Display mit einem Durchmesser von 1,43-Zoll und 466 x 466 Pixeln Auflösung, das für Benachrichtigungen und andere simple Aufgaben dienen kann. Um den niedrigen Preis zu erzielen, integriert Nubia nur eine einzelne hochauflösende Kamera mit 50-Megapixel-Sensor, der man einen einfachen 2-Megapixel-Sensor für Tiefeneffekte zur Seite stellt.Neben den Kameras ist es auch die hier verwendete Plattform, mit der Nubia die Kosten senkt, um einen günstigeren Startpreis zu erzielen. So kommt kein High-End-Chip zum Einsatz, sondern der Snapdragon 7 Gen 1 von Qualcomm, bei dem es sich um einen bis zu 2,4 Gigahertz schnellen Achtkerner aus der Mittelklasse handelt. Dieses SoC bietet natürlich mehr als ausreichend Leistung, auch wenn es nicht mit den Oberklasse-Chips der Snapdragon 8-Serie mithalten kann.Der Arbeitsspeicher ist acht Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher je nach Modell 128 oder 256 GB fasst. Eine Speichererweiterung ist nicht vorgesehen. Der Akku des Nubia Flip 5G ist angenehm üppig dimensioniert, bietet er doch eine Kapazität von 4310 mAh, der per Fast-Charging mit bis zu 33 Watt schnell geladen werden kann.Das Nubia Flip 5G läuft mit Android 14 und soll bald in den Farben Gold und Schwarz verfügbar sein, wobei auf dem MWC 2024 auch eine violettfarbene Version zu sehen war, die mit einem wellenförmigen Muster daher kam.Noch ist aber auch bei dieser Variante offen, wann Nubia das Flip 5G tatsächlich in den europäischen Handel bringen wird. In Japan ist das Gerät seit Kurzem unter der Bezeichnung ZTE Libero Flip verfügbar, wo es in Verbindung mit einem Vertrag des Netzbetreibers Y!Mobile für unter 400 Euro vertrieben wird.