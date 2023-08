Samsung soll Smartphone-Kamerasensor mit 440 Megapixeln planen

Samsung hatte schon vor drei Jahren angekündigt , dass man sich kaum bremsen lassen will, was eine weitere Steigerung der Pixeldichte und damit auch Auflösung bei Kamera-Sensoren für Smartphones angeht. Jetzt soll der Hersteller an einem 440-Megapixel-Sensor für das Jahr 2025 arbeiten.

Aktuell ist bei 200 MP Schluss

Gigantische Auflösung mit weiter geschrumpften Pixeln

Riesensensor könnte mehr Licht einfangen

Derzeit bietet Samsung bei seinen am höchsten auflösenden Kamerasensoren für Smartphones bereits ganze 200 Megapixel. Geht es nach den Koreanern, soll die Megapixelzahl in den kommenden Jahren aber noch weiter wachsen - behaupten jedenfalls Quellen aus Südkorea. Der Twitter-User Revegnus , der häufiger Gerüchte aus koreanischen Foren zitiert, ließ jüngst verlauten, dass Samsungs Megapixel-Wahn ungebremst weiter geht.Seinen Informationen zufolge plant Samsung nämlich für das Ende des Jahres 2024 den Beginn der Massenfertigung gleich mehrerer neuer Kamerasensoren für den Einsatz in Smartphones, bei denen man unter anderem auf eine starke Erhöhung der Zahl der Sensorpixel setzt. Dazu gehört auch der sogenannte Samsung ISOCELL HU1, welcher mit einer Auflösung von wahnwitzig anmutenden 440 Megapixeln arbeiten soll.Bisher liegen noch keine weiteren Details zu dem neuen Sensorchip vor, so dass offen ist, wie groß die einzelnen Sensorpixel sein sollen. Denkbar wäre, dass Samsung mit Hilfe von verbesserten Fertigungstechnologien eine weitere Schrumpfung der Sensorpixel plant, um eine derart hohe Zahl auf einem einzelnen Sensor unterzubringen.Zum Vergleich: der ebenfalls neu geplante Samsung HP7-Sensor, der wieder mit 200 Megapixeln auflösen soll, besitzt laut den Quellen aus Südkorea eine Pixelkantenlänge von 0,6 Mikrometern. Beim HU1 dürfte die Pixelkantenlänge noch geringer ausfallen, da man ja bezüglich der äußeren Abmaße des gesamten Sensors durch den begrenzten Platz in einem mobilen Endgerät stark beschränkt ist.Als drittes neues Modell seiner Kamerasensoren plant Samsung dem Vernehmen nach aber auch noch einen dritten Chip, bei dem man eben nicht versucht, mehr Megapixel auf gleicher Fläche unterzubringen. Der sogenannte Samsung ISOCELL GN6 soll nämlich "nur" 50 Megapixel bieten und dabei eine Pixelkantenlänge von 1,6 Mikrometern aufweisen. Damit würde es sich vermutlich um einen Sensor handeln, der mindestens im 1-Zoll-Format gehalten ist oder sogar noch größer ausfällt.Mit einem solchen Kamerasensor ließe sich vor allem durch die größere Fläche der einzelnen Sensorpixel mehr Licht einfangen, um so ohne Software-Tricks und das Herunterrechnen bei der Bildverarbeitung für eine höhere Qualität der Aufnahmen zu sorgen. Noch ist allerdings offen, ob und welche der neuen Sensoren Samsung in seinen eigenen Smartphones verbauen will.Der Twitter-Quelle zufolge ist es wahrscheinlich, dass der Samsung GN6 vor allem von chinesischen Smartphone-Herstellern übernommen wird. Der 200-Megapixel-Sensor HP7 soll hingegen ursprünglich für das Galaxy S25 Ultra geplant gewesen sein, wurde dann aber aus Kostengründen aus dem Hardware-Pflichtenheft für das 2025 erwartete Top-Smartphone gestrichen, heißt es. Für welches Einsatzgebiet der HU1 mit 440 Megapixeln geplant sein könnte, ist vollkommen unklar.Mittlerweile spricht die koreanische Quelle auch davon, dass es zwischen den neuen Sensoren mit 200 und 440 Megapixeln Auflösung auch noch einen weiteren neuen Kamerasensor mit 320 Megapixeln in Samsungs geplantem Produktportfolio geben soll. Dieser könnte, diverse nicht näher benannte Faktoren vorausgesetzt, letztlich im Galaxy S26 Ultra landen, so jedenfalls die Vermutung der Quelle.