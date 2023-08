Motion Disorder: Apple behebt Problem auf der AppleWatch per Update

In der Regel veröffentlicht Apple Updates für die Apple Watch im Zuge mit weiteren Aktualisierungen für iPhone , iPad und Co. Jetzt gibt es aber ein eigenständiges Update, da ein Problem bei der Aufzeichnung von Bewegungsdaten behoben werden muss.

Neuer watchOS-Build verfügbar

Motion Disorder API

So bekommst du das Update

Zusammenfassung Apple veröffentlicht eigenständiges Update für Apple Watch

Update auf Watch OS 9.6.1 behebt Problem mit Datenaufzeichnung

Build-Nummer 20U80 ersetzt früheren Build 20U73 vom Juli 2023

Schwerpunkte: Verbesserung der Leistung und Fehlerbehebung

Problem mit Zugriff auf Bewegungsdaten behoben

Neue Vorschau auf Watch OS 10 für Beta-Nutzer veröffentlicht

Update kann manuell über Watch-App auf dem iPhone forciert werden

Das meldet unter anderem das Online-Magazin 9to5Mac . Apple hat demnach ein Update auf watchOS 9.6.1 freigegeben, das nun für die Allgemeinheit verfügbar ist.Die neue Build-Nummer lautet 20U80 und ersetzt den früheren Build 20U73 vom Juli 2023. Die Änderungen in watchOS 9.6.1 konzentrieren sich hauptsächlich auf die Verbesserung der Leistung und die Behebung von Fehlern.Apple schreibt dazu in den Release-Notes: "Dieses Update behebt ein Problem, das verhindert, dass Apps, die die Motion Disorder API verwenden, auf Bewegungsdaten zugreifen können, um Zittern und Symptome im Kontext der Parkinson-Krankheit zu verfolgen."Die neue Firmware behebt das Problem, weitere Änderungen wurden nicht mit aufgeführt. Dazu hat Apple noch für alle Nutzer der Beta-Versionen eine neue Vorschau auf watchOS 10 veröffentlicht (Build 21R5341c). Es handelt sich um die sechste Vorschau, die fertige Version wird schon für kommenden Monat erwartet.Die Apple Watch aktualisiert sich in der Regel von selbst innerhalb von kurzer Zeit nach der Freigabe, je nach den Einstellungen des Nutzers. Wenn das Update forciert werden soll, lässt sich das über die Watch-App auf dem iPhone manuell machen.Dazu öffnet man die App und geht aus "Meine Uhr", wählt "Allgemein" und "Softwareupdate". Die Uhr sollte auf dem Ladedock sein. Die Installation wird nur gestartet, wenn die Uhr mindestens zu 50 Prozent geladen ist und in Reichweite des iPhones befindet.