Illegaler Kundenfang: Gericht stoppt 1N Telecom-Werbebriefe und mehr

Das Landgericht Düsseldorf stoppt per einstweiliger Verfügung eine irreführende Werbung der 1N Telecom GmbH. Die Deutsche Telekom hatte sich an das Gericht gewendet, um Schaden von seinen Kunden abzuwehren.

Trügerische Machenschaften der 1N Telecom GmbH

Aufmachung irreführend

Tipp: Wer auch Opfer dieser Masche geworden ist, sollte sich an die Wer auch Opfer dieser Masche geworden ist, sollte sich an die Beratung der Verbraucherzentralen wenden.

Zusammenfassung Landgericht Düsseldorf stoppt irreführende Werbung der 1N Telecom GmbH

Deutsche Telekom hatte Klage eingereicht, um Kunden zu schützen

1N Telecom hatte Briefe verschickt, die Telekom-Angeboten ähnelten

Gericht untersagt 1N Telecom, diese irreführenden Schreiben weiterzuverwenden

Geschlossene Verträge auf Basis dieser Schreiben sind laut Gericht unlauter

1N Telecom darf Altverträge nicht kündigen und keinen Schadensersatz verlangen

Über eine Million solcher Schreiben wurden dieses Jahr bereits verschickt

Es ist dabei nicht das erste Mal, das ein deutsches Gericht gegen die trügerischen Machenschaften der 1N Telecom GmbH vorgeht.Über diesen jüngsten Fall hatten wir erst vor ein paar Tagen berichtet : Eine Vielzahl an Kunden der Deutschen Telekom hatten dabei Post von der 1N Telecom erhalten, die in der Art und Aufmachung des großen deutschen Providers ähnelten. Inhaltlich geht es dabei immer um den Abschluss eines neuen Festnetztarifs.Wer sich diese Briefe nicht genau anschaut, kann den Eindruck bekommen, es handele sich um ein Angebot der Telekom, nicht der 1N Telecom. So dachten sich das nicht wenige Kunden, die sich letztendlich an die Verbraucherzentralen und an die Telekom wendeten.Nun hat das Landgericht Düsseldorf der 1N Telecom untersagt, diese Anschrieben weiterhin zu verwenden. Begründet wurde das, da es laut dem Gericht nicht ersichtlich war, dass es sich um den Wechsel des Telekommunikationsanbieters und nicht nur um einen Tarifwechsel handelte. Die Anschreiben an sich seien zudem in ihrer Aufmachung irreführend.Das Gericht bestätigte zudem die Auffassung der Deutschen Telekom, dass auf diese Schreiben hin geschlossenen Verträge unlauter zustande gekommen sind. Man untersagte 1N Telecom, eine auf Basis des Anschreibens erfolgte Kündigung als Anbieterwechsel an die zuständige Schnittstelle zu übermitteln - das heißt, dass die 1N Telecom die Altverträge nicht kündigen kann.Auch dafür das Unternehmen keinen Schadensersatz verlangen, wenn geprellte Kunden ihren Irrtum bemerkten und einen Widerruf an die 1N Telecom sendeten. Das Unternehmen sah dafür eine Schadenersatzpauschale in Höhe von rund 420 Euro vor.In diesem Jahr sind vermutlich schon über eine Million Schreiben von der 1N Telecom versendet worden, die mit unlauteren Mitteln Neukunden anwerben sollen. Gegen das Unternehmen laufen schon seit Jahren immer wieder ähnliche Prozesse und Beschwerden.