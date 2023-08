Echter Neukunden-Boom: Aktuell gehen die meisten zur Telekom

Die Deutsche Telekom kann sich über exzellente Zahlen freuen, wenn es um die Gewinnung neuer Kunden geht. Alleine der Bereich Mobilfunk hat im letzten Quartal fast so viel Zugewinne wie Telefónica insgesamt. Vodafone ist in Bezug auf Neukunden sehr weit abgeschlagen.

Für die Telekom haben sich die Geschäfte im zweiten Quartal 2023 positiv entwickelt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt, kann man die Erwartungen von Analysten vor allem im Bereich des Neukundenzugangs teilweise deutlich übertreffen. Alleine unter den eigenen Mobilfunk-Marken wurden demnach zwischen April und Juni 319.000 neue Kunden gewonnen. Markt-Beobachter hatten fast zwei Drittel weniger erwartet, im Vorjahresquartal lag diese Zahl nur halb so hoch. Telefónica hatte ähnliche gute Zahlen aus dem Mobilfunkbereich vermeldet, hier kamen im selben Zeitraum 302.000 Neukunden zusammen - weitere 22.000 kamen im Festnetz dazu. Weit abgeschlagen ist dagegen laut Teltarif Vodafone, das im Mobilfunkbereich mit nur 24.000 neue Kunden in drei Monaten nur sehr schwach wachsen kann.Für die Telekom gehen die guten Botschaften aus den letzten drei Monaten auch im Festnetz und anderen Bereichen weiter. Bei den Breitbandkunden konnte man 67.000 Neuverträge vermelden, alleine der Bereich MagentaTV kommt im selben Zeitraum auf 36.000 Neukunden. Wie das Unternehmen bei dieser Gelegenheit ergänzt, nutzen 43 Prozent der Breitbandkunden inzwi­schen einen Tarif mit bis zu 100 MBit/s oder darüber.In den USA entwickelt sich der Markt dabei im letzten Quartal noch deutlich dynamischer und auch hier kann die Telekom-Tochter T-Mobile mehr zulegen als die Konkurrenz. Alleine im Mobilfunkbereich kommen in drei Monaten 1,6 Millionen neue Kunden dazu, ferner wurden 509.000 neue Festnetzverträge abgeschlossen - beides deutlich besser als bei Mitbewerbern wie AT&T und Verizon.