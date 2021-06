Apple Watch soll 2022 ein großes Gesundheits-Update bekommen

Apple Watch Series 8 Diesoll ein großes Update der Sensorik erhalten. So soll die Smartwatch unter anderem einen Glucose-Monitor und einen Temperatursensor mitbringen. Das könnte sowohl für Diabetes-Patienten als auch für die Bekämpfung von Pandemien spannend sein.

Apple hat nocheinmal die Series 7 vorgestellt, da gibt es schon erste Gerüchte zum Nachfolger, nämlich der Apple Watch Series 8. Wie Bloomberg berichtet, soll Apple ursprünglich für die diesjährige Watch einengeplant haben, wird jedoch nicht rechtzeitig fertig. Es wäre für Diabetiker eine große Erleichterung, die Blutzucker-Werte ohne Piks oder separate Hardware im Blick behalten zu können - vorausgesetzt, die optischen Sensoren erweisen sich als hinreichend genau.Bloomberg berichtet weiterhin, die Apple Watch Series 8 werde auch einenerhalten. Nachdem die Apple Watch die meistgekaufte Armbanduhr überhaupt ist, könnten die Daten dann für die nächste Pandemie ein wichtiges Werkzeug sein. Schließlich gehen Infekte häufig mit Fieber einher; und mit einer Erhöhung des Ruhepulses.Ja, es gibt bereits längst Smartwatches mit Körpertemperatur- und Pulssensoren. Aber kein anderer Hersteller hat eine Verbreitung wie Apple, die passenden Connections sowie immer mehr auch das Vertrauen, so sensible Nutzerdaten wie Körpertemperatur und Ruhepuls auch wirklich sensibel zu behandeln.Was bleibt dann noch für die diesjährige Apple Watch Series 7 übrig? Dem Bloomberg-Bericht zufolge wird die Series 7 einenerhalten. Das Display soll dank einer neuen Laminierungstechnik näher an die Frontscheibe rücken, was üblicherweise der Lesbarkeit zugutekommt. Es dürfte außerdem keine Überraschung sein, wenn UWB mit von der Partie ist.Weiter berichtet Bloomberg, zusammen mit der Watch Series 7 werde eine neuesowie eine robustere Version für Sportler vorgestellt. Wir erwarten die nächste Smartwatch-Generationen zur September-Keynote, wo Apple üblicherweise auch die neuen iPhones vorstellt.