Apple WatchOS 9: Diese Smartwatch-Modelle erhalten das Update

Nicht mehr lange, bevor wir eine neue Generation der Apple Watch präsentiert bekommen. Neu wird dann auch watchOS 9 eingeführt. Wir verraten Euch in diesem Artikel, welche Modelle der Smartwatch aus Cupertino das Update erhalten.

Diese Modelle der Apple Watch erhalten watchOS 9

Seit der WWDC 2022 haben wir einen Eindruck davon, wie der Nachfolger von watchOS 8 auf der Apple Watch aussehen wird. Wollt Ihr wissen, was sich seit letztem Jahr bei der Software getan hat, könnt Ihr Euch bereits die Beta von watchOS 9 installieren. Falls Ihr lieber noch auf die finale Version warten wollt, verraten wir Euch in einem weiteren Artikel alle wichtigen Neuerungen von watchOS.Wir rechnen damit, dass die neuen Modelle der Apple Watch Series 8 frühestens im September zusammen mit dem kommenden iPhone enthüllt werden. Dann werden alle neuen Uhren bereits mit watchOS 9 bestückt sein. Aber nicht alle älteren Modelle werden dann auch das Update aufs neue OS installieren können.Apple hat bereits verraten, an welchen Modellen der Kelch noch einmal vorüberziehen wird - und welche Generation leider in die Röhre schaut. Besitzer der Apple Watch Series 3 müssen daher jetzt tapfer sein: Alle Modelle ab der Apple Watch 4 sind kompatibel mit watchOS 9. Hier sind alle kompatiblen Smartwatches im Überblick:Apple erklärt zudem, dass Ihr ein iPhone 8 oder neuer benötigt. Dass die Apple Watch 3 durchs Raster fällt, war abzusehen, da schon das letzte Update nicht unproblematisch für das Modell war. Auch in diesem Jahr wird Apple nicht alle Neuerungen auf allen Geräten, in allen Regionen und in allen Sprachen anbieten können.Persönlich empfinde ich es als merkwürdig, dass Apple die Watch 3 nach wie vor offiziell verkauft. Der Preis lockt natürlich, aber wenn Ihr auch künftig mit der aktuellsten Software unterwegs sein wollt, entscheidet Ihr Euch für eine neuere Version.Was sagt Ihr denn? Plant Ihr, Euch im Herbst eine neue Apple Watch zuzulegen? Oder reicht Euch Euer aktuelles Modell noch?