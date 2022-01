Lösung gefunden: Update für Ladeprobleme der Apple Watch in Sicht

Schon seit ein paar Wochen läuft es mit der Apple Watch und Ladehardware von Drittanbietern nicht mehr rund. Jetzt hat Apple eine Lösung gefunden. watchOS 8.4, gerade im Test bei Entwicklern und Beta-Teilnehmern, macht Schluss mit dem Problem.

Seit Dezember lädt die Apple Watch Series 7 unter Umständen nicht richtig

Release Candidate, also bald verfügbar

Jon Prosser

Es ist ein recht ärgerliches Problem, dass Besitzer der Apple Watch Series 7 seit dem Update auf watchOS 8.3 plagen kann. Apple hatte die neue Firmware Mitte Dezember bereitgestellt. Kurz darauf mehrten sich die Klagen von Nutzern, die über unterschiedlichste Probleme beim Aufladen ihrer Uhr berichten konnten - vor allem mit Ladegeräten und Ladekabeln von Drittanbietern. Die reichen von abgebrochenen Ladevorgängen bis hin zum Verlust jeglicher Lademöglichkeit.In unserer News " Apple Watch lädt sehr langsam oder gar nicht " hatten wir schon die naheliegende Vermutung angestellt, dass Apple hier erneut ein Update nachreichen muss, nachdem man das Ladeverhalten der Series 7-Modelle kurz nach dem Start bereits mit neuer Software "optimiert" hatte. Mit dem Beginn der Verteilung des watchOS 8.4 Release Candidate an Entwickler und Beta-Tester, über den MacRumors berichtet, deutet sich exakt 39 Tage nach dem Release von watchOS 8.3 an, dass Apple eine Lösung bereitstellen kann.Wie das Unternehmen in den Release Notes zu dem Update erläutert, behebt die Software eben genau den Fehler, "der dazu führen kann, dass einige Apple Watch-Ladegeräte nicht funktionieren." Der Release Candidate steht seit heute zur Verfügung, Apple testet damit die finale Version von watchOS 8.4, die später auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden wird. Für gewöhnlich sind hier keine größeren Probleme zu erwarten, womit die allgemeine Verfügbarkeit wohl schon in der nächsten Woche gegeben sein könnte.