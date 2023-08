Endlich von iOS gelernt: Google verbindet Android-Geräte ganz neu

Fließend zwischen den Geräten wechseln, immer alles synchronisiert: Apple hat diese Idee mit "Continuity" perfektioniert, Android macht es den Nutzern da deutlich schwerer. Doch es gibt Anzeichen, dass Google in nächster Zeit ein paar große Schritte in die richtige Richtung macht.

Google

Durch neue Optionen besser verbunden

Zusammenfassung Google will Verbindung von Geräten jetzt deutlich weiter ausbauen

Apples "Continuity" macht es vor

Neue Option: Verknüpfung von Geräten mit gemeinsamem Google-Konto

Anrufe entgegennehmen und auf anderem Gerät fortführen

Option "Internetfreigabe" im neuen Menü platziert

Eine der großen Stärken des Apple-Ökosystems ist die nahtlose Verzahnung der Geräte. Schon Plattform-bedingt fällt Android ein so hoher Grad der Integration deutlich schwerer, in den letzten Jahren hat man aber Schritt für Schritt entsprechende Funktionen umgesetzt - wie zum Beispiel Nearby Share, das ähnlich wie AirDrop funktioniert. Google scheint die Verbindung von Geräten jetzt aber noch deutlich weiter ausbauen zu wollen.Wie Android Police berichtet, finden sich in Android Hinweise auf eine neue Option, die es ermöglicht, Android-Geräte zu verknüpfen, die ein gemeinsames Google-Konto nutzen. Wird das Feature aktiviert, können die entsprechenden Geräte - also Smartphones, Tablets und eventuell auch Chromebooks - neue geräteübergreifende Funktionen nutzen. Die neue Option ist unter Einstellungen → Google → Geräte & Freigabe platziert, wird aber erst mit einem kommenden Update bereitgestellt.Von den Arbeiten darf man sich aber noch nicht erhoffen, dass diese schnell zu einer so engen Verzahnung wie bei Apples "Continuity" führen werden. Zunächst wird es möglich sein, einen Anruf auf einem "verknüpften Gerät" entgegenzunehmen und auf einem anderen fortzusetzen. Ferner hat Google auch die Option "Internetfreigabe" in dem neuen Menü platziert. Bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung den Anfang anhaltender Bemühungen markiert, Android-Geräte noch besser zu verbinden.